بيروت - داود رمال



دعا تكتل لبنان القوي في اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل «اللبنانيين إلى الحذر والتنبه إلى المنحى التصعيدي للحرب التي تشنها إسرائيل على الرغم من الاتفاق المحتمل للوصول إلى هدنة في ضوء تصريح وزير دفاعها بأنها ستواصل عملياتها الحربية على لبنان على الرغم من الهدنة في غزة. في وقت تعمد إسرائيل إلى كسر قواعد الاشتباك بالتدرج عميقا في لبنان بما يؤكد نية حكومتها بعدم وقف الحرب، وعليه فإن التكتل الذي يؤكد حق لبنان في مقاومة العدوان، يعتبر أنه لا بديل حاليا عن القرار 1701 الذي يقضي تنفيذه كاملا خاصة من جانب إسرائيل. كما يؤكد تضامنه مع جميع مكونات الشعب اللبناني وخصوصا مع أهلنا الذين يقدمون الشهداء في الجنوب والبقاع».



وأكد التكتل «في بيان له، «تمسكه بموقفه من انتخابات رئاسة الجمهورية باعتبارها استحقاقا سياديا لبنانيا داخليا، لا يجوز ربطه بأي حدث خارجي. ويجدد تمسكه بكل تشاور هادف ينتهي حكما بانتخاب رئيس للجمهورية مع الأولوية ان يتم ذلك بالتوافق بين الكتل على اسم الرئيس والا فليتم الانتخاب بالمنافسة الديموقراطية. ويواكب التكتل إيجابا الافكار التي تقدمت بها كتلة الاعتدال الوطني».