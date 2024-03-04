عبدالعزيز الفضلي



أعلنت وكيلة وزارة التربية بالتكليف أنوار الحمدان عن منح اجازة للطلبة والعاملين في الاوبريت الوطني «قصة وطن» وذلك تقديرا للجهود التي بذلوها.



وقالت الحمدان، في نشرة اصدرتها وتلقت «الأنباء» نسخة منها: بالإشارة إلى قرار مجلس الوزراء 165 لسنة 2005 بتكليف وزارة التربية بتنظيم الاحتفال بالعيد الوطني ويوم التحرير المجيدين بمشاركة طلاب المدارس، والقرار 165 المؤرخ في 11/10/2023 بشأن تشكيل اللجنة الرئيسية لإعداد وتنظيم الحفل الغنائي بمناسبة العيد الوطني، حيث بذل جميع المشاركين في الأوبريت الوطني «قصة وطن» من الطلبة والعاملين الجهد المتميز في سبيل نجاح هذا الاحتفال الوطني، فقد تقرر منح راحة لجميع المشاركين بالأوبريت من الطلبة والعاملين كالآتي: الطلاب المشاركون راحة لمدة 3 أيام من 5 إلى 7 مارس، والعاملون بقرار التكليف الخاص بالأوبريت من الهيئة التعليمية راحة خلال الفترة من 5 إلى 21 مارس.



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