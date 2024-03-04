عبدالعزيز الفضلي



توفي طالب من ثانوية جليب الشيوخ التابعة لمنطقة الفروانية التعليمية صباح امس، بعد تعرضه لحادث دهس أثناء توجهه إلى مدرسته. وكشفت مصادر تربويــة لـ «الأنباء» عن أن السائق قام بإنزال الطالب في الشارع المقابل لجامعة الشدادية، مشيرة إلى أنه وأثناء عبوره الشارع فوجئ صاحب سيارة من الشارع المحاذي بعبوره ولم يتمكن من السيطرة على سيارته، وتم التحفظ على صاحب السيارة التي دهسته وهو وافد، لافتة إلى أن مدير منطقة الفروانية التعليمية محمد العجمي تواجد منذ الصباح الباكر في المدرسة لمتابعة الحادثة. هذا، ونعت وزارة التربية من خلال موقعها وفاة الطالب، حيث ذكرت في بيان لها: «ينعى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل العدواني والأسرة التربوية كافة الطالب شاعي نواف شاعي المطيري، من ثانوية جليب الشيوخ التابعة لمنطقة الفروانية التعليمية، وتشاطر وزارة التربية أسرة الفقيد مصابهم، سائلين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته وأن يلهـم ذويـه الصبـر والسلوان. (إنا لله وإنا إليه راجعون).