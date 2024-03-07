برعاية وحضور وكيل الحرس الوطني الفريق الركن م.هاشم الرفاعي، وكبار القادة والضباط، أقيم حفل ختام تمرين «إسناد 1» الذي نفذته وحدات المعاون للإسناد الإداري في معسكر سمو الشيخ سالم العلي.



ونقل وكيل الحرس الوطني للمشاركين في التمرين تحيات وتقدير قيادة الحرس الوطني ممثلة في سمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني والشيخ فيصل النواف نائب رئيس الحرس الوطني، مؤكدا أن التمرين حقق أهدافه بقياس جاهزية وحدات الإسناد الإداري للقيام بالمهام الموكلة إليها على أكمل وجه، والتعامل مع أي حدث طارئ، تنفيذا لتوجيهات القيادة وأهداف الوثيقة التوجيهية للحرس الوطني 2025 «حماية وسند».



وأشاد الرفاعي بجهود القائمين على التمرين الذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى قيادة المعاون للإسناد الإداري للوقوف على قدرات المنتسبين في دعم وحدات الحرس الوطني والمواقع المكلف بتأمينها، وقياس الجاهزية لتقديم الدعم والإسناد لكل جهات الدولة، وفي مقدمتها وزارتا الدفاع والداخلية وقوة الإطفاء العام للحفاظ على أمن الوطن واستقراره في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد القائد الأعلى للقوات المسلحة.