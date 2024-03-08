أفادت وسائل إعلام حوثية، بقصف الولايات المتحدة وبريطانيا بعض الأهداف الحوثية بمنطقة رأس عيسى في الحديدة اليمنية.



وقالت قناة (المسيرة) التابعة للحوثيين، أمس، إن الولايات المتحدة وبريطانيا شنتا غارتين على منطقة رأس عيسى في مديرية الصليف بمحافظة الحديدة في غرب اليمن.



وفي ساعة مبكرة أمس، أعلنت القيادة المركزية الأميركية أنها قصفت مسيرتين في مناطق سيطرة الحوثيين باليمن، وقالت إنهما «شكلتا تهديدا للسفن التجارية ولسفن البحرية الأميركية في المنطقة».



من جانبه، قال عبد الملك الحوثي زعيم جماعة الحوثيين باليمن، أمس إن الجماعة نفذت 96 عملية استهدفت فيها 61 سفينة دعما للفلسطينيين منذ معركة طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر.



وقال الحوثي في كلمة تلفزيونية إنه تم إطلاق 403 صواريخ وطائرات مسيرة في تلك العمليات، مضيفا أن الأسبوع الحالي وحده شهد ثماني هجمات استهدفت فيها سبع سفن واستخدم فيها 19 صاروخا وطائرة مسيرة.



ووجهت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات جوية متكررة على مواقع للحوثيين بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الحوثيين على تعريض حرية الملاحة للخطر وتهديد حركة التجارة العالمية.



ويقول الحوثيون إنهم يستهدفون السفن التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من إسرائيل أو إليها، تضامنا مع قطاع غزة الذي يتعرض لهجوم إسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي.