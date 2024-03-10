

بدأ فريق جمعية الهلال الأحمر الكويتي الطبي إجراء عمليات جراحية دقيقة للمصابين الفلسطينيين في عدد من مستشفيات قطاع غزة.



وقال عضو الفريق استشاري الجراحة د.محمد حيدر، في تصريح لـ «كونا»، إن الأطباء بدأوا إجراء عمليات دقيقة في مستشفى «غزة الأوروبي» والمستشفى «الكويتي التخصصي» بالتعاون مع السلطات الصحية بغزة.



وأضاف حيدر أن عدد الجرحى كبير جدا في المستشفيات ويحتاج إلى جهد مكثف من جميع الفرق الطبية التي تأتي من جميع دول العالم إلى قطاع غزة.



بدوره، قال المدير الطبي ورئيس أقسام الجراحة في مستشفى «غزة الأوروبي» د.عماد الحوت ـ في تصريح مماثل لـ «كونا» ـ إن «الفريق قدم للطواقم الطبية ولزملائهم الأطباء الفلسطينيين المنهكين من الحرب الدعم النفسي وبدأوا في إجراء عمليات مميزة لم تجر منذ فترة كعمليات البنكرياس وعمليات القلب وشكلوا إضافة نوعية للخدمات الصحية التي يقدمها المستشفى».



وتقدم د.الحوت بالشكر إلى دولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا على الخدمات الطبية التي يقدمونها للشعب الفلسطيني ودعمهم للقطاع الصحي، معربا عن أمله ان تكون هذه القافلة باكورة القوافل التي تعطي الأمل وان يأتي المزيد من القوافل والمساعدات إلى قطاع غزة من دولة الكويت الشقيقة الداعمة للشعب الفلسطيني.



ويضم الفريق الطبي برئاسة د.مساعد العنزي أربعة أطباء اختصاصيين هم استشاري جراحة العظام د.حسين قويعان واستشاري جراحة المسالك البولية د.فيصل الهاجري واستشاري التخدير د.محمد شمساه واستشاري الجراحة د.محمد حيدر بالإضافة إلى المنسق الإداري عبدالرحمن الصالح.