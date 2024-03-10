رحبت الكويت بتبني مجلس الأمن قراره رقم 2724 الذي يدعو إلى وقف الأعمال العدائية في جمهورية السودان الشقيقة خلال شهر رمضان المبارك وإلى تمكين وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق.



وأكدت وزارة الخارجية دعم كل الجهود الدولية لاسيما المبذولة من قبل المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان رمطان لعمامرة للتوصل إلى توافق بين الأطراف السودانية ينطلق من التزامهم بمخرجات إعلان جدة ويؤدي إلى حوار وطني بناء وصولا إلى حل جذري ومستدام يضمن سيادة ووحدة أراضي السودان ويحقق تطلعات شعبه في العيش الآمن والمستقر.