داود معرفي: الأعداد الكبيرة المشاركة تشجعنا على الاستمرار في تنظيم مثل هذه الفعاليات الرياضيةأحمد العوضي: الكويت تشارك بأكملها باليوم الرياضي.. ونأمل أن تصبح هذه الفعالية عادة سنوية



دارين العلي - آلاء خليفة - مبارك الخالدي - يعقوب العوضي



انطلقت النسخة الأولى من فعالية يوم الكويت الرياضي التي نظمتها الهيئة العامة للرياضة على جسر الشيخ جابر الأحمد بمشاركة نحو 13 ألف متسابق ومتسابقة تحت رعاية وحضور سمو الشيخ د.محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين والديبلوماسيين.



وانطلق المتسابقون من هواة الدراجات الهوائية يتقدمهم سمو رئيس الوزراء وهواة المشي من بداية جسر الشيخ جابر من جهة ميناء الشويخ حتى خط النهاية وهو الجزيرة الجنوبية للجسر.



وقامت «هيئة الرياضة» ببناء قرية رياضية في الجزيرة الجنوبية تضمنت عدة فعاليات للمتسابقين منها، تنس طاولة و(بيبي فوت) وألعاب ترفيهية للأطفال ومسرح احتضن فرقة شعبية و(بوثات) للمطاعم والمقاهي.



وأشاد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح بالمشاركة الواسعة في ماراثون يوم الكويت الرياضي قائلا: «ما لفت انتباهي أثناء المشاركة في الماراثون هو إخواني وأخواتي ذوو الاحتياجات الخاصة الذين شاركوا بكل الفعاليات ما يدل على الإرادة الصلبة والجادة لأبناء وبنات الشعب الكويتي الذين (إذا حطوا في راسهم هدف يحققونه)». وأضاف: «نحتفل جميعنا بهذا اليوم الرياضي الذي لا يوجد فيه خاسر وفائز، فالجميع فاز بأن شارك ورفع المعنويات، والأمل بأن الكويت مقبلة على غد مشرق وآفاق أرحب». وشكر الجميع على مشاركتهم والمنظمين بشكل خاص على هذا التنظيم الممتاز.



وأشاد سموه بمبادرة الهيئة العامة للرياضة والجهات المعنية والتنظيم المميز ليوم الكويت الرياضي، مؤكدا أهمية ممارسة الرياضة لجميع الفئات العمرية ومساهمتها في تعزيز العمل الجماعي وأثرها الإيجابي على صحة الإنسان بكل جوانبها.



بدوره، قال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الشباب ووزير الدولة لشؤون الاتصالات داود معرفي انها بادرة طيبة بأن يكون لدينا يوم رياضي في الكويت وهو أمر ستكون له آثار جميلة خاصة ان التزمنا في كل عام بأن يتم تنظيم تلك الفعاليات الرياضية المميزة بوجود الأهالي.



وأشاد معرفي في تصريح خاص لـ «الأنباء» على هامش الفعالية بالأعداد الكبيرة المشاركة في الفعالية، لافتا إلى انه قد تم تسجيل 10 آلاف في الفعالية ومن ثم وبتوجيهات من سمو رئيس مجلس الوزراء تم فتح التسجيل مرة أخرى وزادت الأعداد.



وأفاد معرفي بأن تلك الأعداد الكبيرة المشاركة تشجعنا على الاستمرار في تنظيم مثل تلك الفعاليات الرياضية في الكويت، مشيرا إلى أن صاحب السمو دوما يحرص على دور الشباب وأهمية تمكينهم في كل المجالات.



من جهته، أعرب وزير الصحة أحمد العوضي فور وصوله للمشاركة في ماراثون يوم الكويت الرياضي عن سعادته بمشاركته في هذا اليوم الذي تشارك فيه الكويت بأكملها حكومة وشعبا ومن جميع الفئات العمرية إحياء لمفهوم الصحة والرياضية.



وأمل العوضي في تصريح لـ «الأنباء» ان تصبح هذه الفعالية عادة سنوية، مثنيا على المشاركة الواسعة من قبل مختلف شرائح المجتمع الكويتي، ما يشكل دليلا واضحا على حب المجتمع للرياضة وأن الصحة للجميع وأن الوقاية خير من قنطار علاج. كما شارك في اليوم الرياضي عدد كبير من السفراء والديبلوماسيين من مختلف السفارات والبعثات الديبلوماسية، وأكدوا أن المشاركة الواسعة من قبل مختلف أطياف الشعب دليل على الوعي الرياضي والصحي في البلاد.



في البداية ونيابة عن السلك الديبلوماسي بالكويت، بارك عميد السلك الديبلوماسي سفير طاجيكستان د.زبيد الله زبيدوف إلى الكويت حكومة وشعبا بهذه المبادرة الطيبة الفريدة من نوعها التي انطلقت برعاية وحضور سمو الشيخ د.محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ومشاركة واسعة لكبار الشخصيات في الدولة ومختلف فئات المجتمع الكويتي.



وقال زبيدوف: بلا شك هذا الحدث التاريخي المجتمعي الأول يسهم في زيادة الوعي بالثقافة الرياضية، وكما هو معروف أن الجري أو سباق المشي يسمى «ملك الرياضة». ومن الناحية الطبية، فإن لهذا النوع من الرياضة دورا كبيرا في صحة الإنسان ونموه السليم. والأشخاص الذين يمارسون هذا النوع من الرياضة بانتظام يصبحون رشيقين وشجعانا وماهرين، معربا عن أمله بأن تزداد مثل هذه المبادرات النبيلة، وقال: نحن دائما نؤيد ونقف إلى جانب الكويت في مثل هذه الأحداث الوطنية.



وأكد سفير مملكة البحرين صلاح المالكي أن الجميع فائز في هذا اليوم بالمشاركة في فعاليات اليوم الرياضي، شاكرا رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة، مشيدا بالمشاركة الواسعة في هذه الفعالية، متمنيا للكويت مزيدا من الأمن والأمان والاستقرار.



بدوره، أعرب السفير المصري أسامة شلتوت عن سعادته بالمشاركة في هذه الفعالية التي شهدت مشاركة الحكومة وجميع أطياف الشعب الكويتي والفئات العمرية تحت عنوان الرياضة للجميع، لافتا إلى مشاركة الجالية المصرية بشكل واسع في فعاليات الماراثون تعبيرا عن أهمية الرياضة في حياة الإنسان.



ولفت إلى أن الرياضة تنمي الود وروح التسامح بين أفراد المجتمع، كما أن «العقل السليم في الجسم السليم»، وبالتالي فهي أساس في حياة الإنسان، آملا المشاركة في الفعاليات الرياضية المقبلة.



من جهته، أشاد السفير الليبي سليمان الساحلي بتنظيم الفعاليات الرياضية لما لها من أهمية في نشر القيم الرياضية والصحية، مشيدا بالمشاركة الواسعة ما يدل على الوعي الصحي والرياضي في الكويت. وشكر رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح والقيادات في الدولة للمشاركة في هذه الفعالية المهمة للرياضة والرياضيين.



بدورها، أعربت الرئيس التنفيذي للنادي الديبلوماسي الدولي غادة شوقي عن سعادتها للمشاركة في يوم الكويت الرياضي الذي يثبت اهتمام الكويت بالرياضة والرياضيين، مشيرة إلى انه دليل على أن الكويت عامرة بالفعاليات الاجتماعية والثقافية وكذلك الرياضية، مؤكدة الحرص على المشاركة في الفعاليات التي تنظمها الدولة، مشيدة بالتنظيم وبالأنشطة المصاحبة للحدث الرياضي الضخم.



مشاركون لـ «الأنباء»: يوم الكويت الرياضي.. صحة ووناسة



شهد يوم الكويت الرياضي مشاركة واسعة من قبل مختلف أطياف الشعب الكويتي من رياضيين وسياسيين وأندية وتجمعات كشفية وأهلية من مختلف الفئات العمرية فاقت الـ 12 ألف مشارك.



«الأنباء» رصدت آراء المشاركين الذين أكدوا ان فعاليات اليوم الرياضي للحفاظ على الصحة وتشجيع الرياضة وللترفيه عن النفس أيضا.



وقال الطفل علي الحسيني ان مشاركته في الماراثون لكونه من محبي الرياضة التي تساعد على الحفاظ على صحة الجسم.



بدورها، قالت الرياضية أملاك انها تشارك في الماراثون لتقوية لياقتها التي ستفيدها في توجهاتها الرياضية، لافتة إلى ان مشاركة رئيس الحكومة والشخصيات السياسية تشكل دعما كبيرا للرياضيين.



من جهته، قال خليفة العازمي ان مشاركته في اليوم الرياضي لدعم المسيرة الرياضية في البلاد والترويح عن النفس، لافتا إلى ان تواجد الحكومة ومختلف أطياف الشعب الكويتي في هذه الفعالية تؤكد أهمية الرياضة في الكويت. وأمل لاعب منتخب الكويت السابق في كرة قدم الصالات الكابتن عبدالله الشيخان ان تستمر هذه الفعاليات وان ينظم هذا الحدث سنويا، لافتا إلى ان مشاركة رأس وأعضاء الحكومة في الفعالية تشكل دعما كبيرا للرياضيين وتثبت اهتمام الكويت بالمجال الرياضي.



من جهته، قال جمال بهبهاني الذي يشارك برفقة زوجته إن يوم الكويت الرياضي ليس حدثا رياضيا فحسب وإنما تظاهرة اجتماعية تسهم في الترويح عن النفس.



وقال ان مشاركة الحكومة في الفعالية دليل على تلاحم الشعب الكويتي المحب للفعاليات الرياضية والاجتماعية.



بدوره، قال لاعب الجودو حارث الكندري ان الشعب الكويتي يحتاج لهذه الفعاليات، مثمنا مشاركة رئيس الحكومة والوزراء ما يشكل حافزا قويا لجميع أفراد الشعب وللرياضيين خصوصا، ومثنيا على التنظيم المتميز والأنشطة المرافقة للماراثون.



من أجواء الفعالية



- انطلقت فعاليات الحدث الرياضي في تمام الساعة الـ 8 صباحا من جسر جابر.



- تضمنت الفعالية سباق المشي لمسافة 5 كيلومترات وسباق الدراجات الهوائية لمسافة 15 كيلومترا.



- كان السباق مفتوحا لجميع الفئات والأعمار من مواطنين ومقيمين مجانا ودون رسوم.



- تضمنت فعاليات اليوم الرياضي فقرات استعراضية ومسابقات جماعية في القرية الرياضية.



- كان الموروث الشعبي الكويتي حاضرا بقوة من خلال رقصة العارضة التي استقبلت المشاركين في الماراثون على نقطة النهاية في القرية الرياضية.



- من المقرر تنظيم هذا الحدث الرياضي سنويا ضمن خطط الدولة للتشجيع على ممارسة الرياضة.



- شاركت الطائرات والمراكب الشراعية بفعاليات مميزة على جسر طول مسير الماراثون الرياضي.



- كانت هناك مشاركات عدة من الأندية والمدارس والجمعيات الكشفية في فعاليات اليوم الرياضي.



- كان لافتا المشاركة الواسعة لذوي الهمم سواء من الرياضيين أو من أفراد المجتمع.



قيادات رياضية لـ «الأنباء»: فخورون بهذا الحدث الرياضي الاجتماعي المميز



قدم رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد ناصر صباح الأحمد جزيل الشكر لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح على رعايته وحضوره انطلاقة يوم الكويت الرياضي في جسر جابر، مؤكدا أن مشاركة سموه في هذا الحدث الرياضي يعكس مدى الدعم الكبير الذي تقدمه الحكومة لمفهوم الرياضة المجتمعية وأثرها على بناء ثقافة المجتمعات الصحية وأن الرياضة ليست مقصورة على الرياضة التنافسية. وأضاف: نشكر جميع القائمين على هذا الحدث الرياضي الكبير الذي شهد مشاركة أكثر من 13 ألف متسابق من مختلف الأعمار ومن الجنسين، موضحا أن هذه الفعالية تجسد المعنى الحقيقي لمفهوم الرياضة للجميع.



بدوره، ذكر مدير عام الهيئة العامة للرياضة يوسف البيدان ان تنظيم يوم الكويت الرياضي كان من ضمن استراتيجية الهيئة العامة للرياضة التي أقرت في عهد وزير الإعلام السابق عبدالرحمن المطيري وتم تتويجها وتفعيلها بتنظيم هذه الفعالية التي تشرفت الأسرة الرياضية بحضور رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح وعدد من الوزراء والذي يعد حضورهم دافعا قويا لجميع الرياضيين لتنظيم مثل تلك الفعاليات الرياضية المميزة. وأشاد البيدان، في تصريح خاص لـ «الأنباء» على هامش الفعالية، بالحضور القوي للفعالية، قائلا: ما شاهدناه من تلك الأعداد الكبيرة شيء يثلج الصدر ويؤكد كذلك أن الشعب الكويتي «متعطش» لتلك الفعاليات سواء كانت رياضية أو ترفيهية أو اجتماعية.



وتوجه بالشكر والتقدير لجميع منتسبي الهيئة العامة للرياضة وعلى رأسهم قطاع الرياضة للجميع وعلى رأسهم الأخ حامد الهزيم، وكذلك رئيس وأعضاء الاتحاد الكويتي للرياضة للجميع على استعداداتهم والى شركة سافكس، موضحا ان يوم الرياضة الكويتي من ضمن الإنجازات التي قامت بها الهيئة العامة للرياضة، آملا استمرارها في الفترة المقبلة.



وأعرب البيدان عن أمله في ان تصبح هذه الفعالية عادة سنوية، داعيا إلى مشاركة الجميع من هيئات وجهات مختلفة في الدولة سواء القطاع الأهلي أو الخاص، لافتا إلى ان المشاركة الواسعة في الفعالية أثبتت نجاحها وهي التي تنظم لأول مرة من نوعها في الكويت.



ومن ناحية أخرى، وفي رده على سؤال حول ملاحظات الوفد الخليجي لكأس لخليج قال البيدان: هناك تعاون كبير ومثمر مع الاتحاد الخليجي وهناك حماس لإقامة كأس الخليج في الكويت. متابعا: ومتحمسين لإقامته في ستاد نادي الصليبخات ولكن كونه ستادا جديدا هناك ملاحظات بسيطة وسيتم أخذها بعين الاعتبار، لافتا إلى انه ستعقد مباراة تجريبية قبل إقامة الدورة، مشيرا إلى ان كأس الخليج ستعقد في ستاد جابر وستاد نادي الصليبخات، وكذلك نادي النصر الرياضي سيكون جاهزا، وستكون هناك ملاعب تدريبية لتدريب المنتخبات المشاركة في البطولة.



من جانبه، أعرب نائب مدير عام الهيئة العامة للرياضة بشار عبدالله عن سعادته البالغة بتنظيم هذا الحدث الرياضي، كما أشاد باهتمام الحكومة بالرياضة في كافة الرياضات. ولفت عبدالله في تصريح خاص لـ «الأنباء» إلى أن حضور رئيس مجلس الوزراء وحرصه على المشاركة تأكيدا على دعمه التام للرياضة والرياضيات.



وذكر عبدالله أن تنظيم يوم للرياضة الكويتية كان حلما، واليوم تحول الحلم إلى حقيقة، معربا عن سعادته البالغة آملا استمرار تنظيم مثل تلك الفعاليات باستمرار.



بدوره، أوضح مدير عام الهيئة العامة للشباب بالتكليف ناصر الشيخ في تصريح خاص لـ «الأنباء» إلى ان اليوم هو يوم مميز جدا في الكويت بتنظيم يوم الكويت الرياضي، مشيدا بهذه الفعاليات الجميلة التي تنوعت ما بين فعاليات اجتماعية ورياضية وترفيهية.



وأشاد الشيخ بحرص رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح على الرعاية والحضور والمشاركة والذي إن دل على شيء إنما يدل على حرص الحكومة على دعم الرياضة. وأشاد الشيخ بحسن التنظيم على الرغم من أن أعداد المشاركين فاقت الـ 12 ألف شخص وهذا إنجاز رائع بكل المقاييس.



وأشاد الشيخ بالهدف من هذا اليوم الرياضي لتشجيع أفراد المجتمع على العيش بنمط حياة صحية سليمة، آملا استمرار مثل تلك الفعاليات على مدار السنة.



من جانبها، أعربت المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للشباب أسرار الأنصاري عن بالغ سعادتها بنجاح فعاليات يوم الكويت الرياضي، لاسيما مع تلك الأعداد الكبيرة المشاركة في الماراثون الرياضي وكذلك حضور رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح وعدد من الوزراء وكبار الشخصيات في الدولة مما يؤكد حرص الحكومة على التشجيع على الرياضة.



وأشادت الأنصاري بمشاركة جميع فئات المجتمع بمختلف أعمارهم في فعاليات يوم الكويت الرياضي والجميع متواجد ومتحمس وسعيد، موجهة الشكر والتقدير للاتحاد العام للرياضة والجميع على تنظيم هذا الحدث الرياضي الاجتماعي بهذا الشكل المميز.



وقالت الأنصاري: وهذه البداية وبالتأكيد ستكون السنوات المقبلة أفضل وأفضل.



وأشار رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي الرياضة للجميع محمود أبل في تصريح خاص لـ «الأنباء» الى انه بتنظيم الفعالية تحقق الحلم الكبير للرياضة الكويتية، لافتا إلى ان الرياضة الكويتية بحاجة إلى نفضة وصرخة.



وأفاد أبل بأن تنظيم هذا الماراثون بتلك الأعداد الهائلة التي شاركت في فعالياته ومشاركة جميع أفراد المجتمع بكل أطيافه لهو تأكيد على ان هناك رغبة مشتركة من الجميع في إعلان كويت جديدة، كويت رياضية صحية.



وذكر أبل ان المستقبل أجمل بسواعد أبناء الكويت المخلصين، موضحا ان وجود رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح في مقدمة السباق لهو رسالة قوية من الحكومة بالحرص على ممارسة الرياضة ونشر ثقافة ممارسة الرياضة في المجتمع لتصبح عادة لدى الجميع ويتمتع الجميع بالصحة الجيدة.



وانتقل الحديث إلى عضو مجلس إدارة في الاتحاد الكويتي الرياضة للجميع د.مشعل رمضان، الذي أوضح في تصريح لـ «الأنباء» ان مشاركة المجتمع الكويتي في فعاليات يوم الكويت الرياضي هي فخر للكويت ليس لقطاعات الرياضة فحسب، انما كافة قطاعات الدولة، لافتا إلى ان تلك الأعداد المهولة التي شاركت في يوم الكويت الرياضي تحملنا مسؤولية للفعاليات المقبلة.



وأوضح رمضان ان يوم الكويت الرياضي يعد رسالة للمجتمع الرياضي بالانتباه لفئات المجتمع جميعا، مشيرا إلى الحرص على تطوير مثل تلك الفعاليات مستقبلا، مشيرا إلى ان حضور رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح هو تأكيد على حرص الحكومة على تشجيع أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة بكل أنواعها.



من جانبه، أعرب عضو مجلس إدارة في الاتحاد الكويتي الرياضة للجميع وليد الصقعبي عن سعادته بهذا الحدث الرياضي المميز الذي يعتبر أحد مخرجات الهيئة العامة للرياضة «يوم الكويت الرياضي» الذي تم تكليف الاتحاد الكويتي الرياضة للجميع بإقامة هذا الحدث النوعي المجتمع الذي يقام لأول مرة على مستوى الكويت، مشيدا بالأعداد الكبيرة التي شاركت في الماراثون والتي فاقت الـ 12 ألف مشارك.



بدورها، أعربت رئيسة مجلس إدارة نادي سلوى الصباح الرياضي الشيخة نعيمة الأحمد في تصريح خاص لـ «الأنباء» عن سعادتها البالغة بهذا الحدث التاريخي الرياضي الهام والذي يحدث لأول مرة بالكويت بتنظيم يوم الكويت الرياضي، مشيدة بتلك الأعداد من المشاركين من المواطنين والمقيمين والتي فاقت الـ 12 ألف شخص. وأعربت الأحمد عن أملها ان تستمر تلك الفعاليات الرياضية باستمرار، مؤكدا أهمية الرياضة في حياة جميع أفراد المجتمع.



وتوجهت الأحمد بالشكر والتقدير لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح على رعايته وحضور لتلك الفعالية المميزة.









