أعلنت القوات الأميركية سلسلة من الضربات الجديدة ضد مواقع للمتمردين الحوثيين اليمنيين، دمرت إحداها مسيرة تحت الماء وصواريخ باليستية مضادة للسفن.



وذكرت القيادة الأميركية المركزية في الشرق الأوسط (سنتكوم) في بيان، أنها نفذت ست ضربات «دمرت» مسيرة تحت الماء و«18 صاروخا باليستيا مضادا للسفن» في المناطق اليمنية الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، وذلك بعد حصول إطلاق للنار باتجاه سفينة في البحر الأحمر أمس الأول.



وكانت وكالة السلامة البحرية البريطانية «يو كيه إم تي أو» أشارت في وقت سابق، إلى أن السفينة «بينوكيو» المسجلة في سنغافورة والتي «ترفع علم ليبيريا» قد أبلغت عن «ضجيج انفجار قريب منها» أثناء وجودها في جنوب غرب ميناء الصليف اليمني. ووفقا للوكالة البريطانية والقيادة المركزية الأميركية فإن الطاقم آمن والسفينة لم تتضرر.



وأعلن المتمردون الحوثيون مسؤوليتهم عن الهجوم، وقالوا إنهم استهدفوا هذه السفينة «بدقة».



وقال الحوثيون في بيان لهم إنهم «سيكثفون» عملياتهم خلال شهر رمضان.



وبدأ الحوثيون منذ نوفمبر استهداف سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها.



وأنشأت الولايات المتحدة في ديسمبر تحالفا بحريا متعدد الجنسيات لحماية الملاحة في البحر الأحمر في مواجهة هجمات الحوثيين التي أجبرت السفن التجارية على تحويل مسارها وتجنب الممر البحري الذي تعبره 12% من التجارة العالمية.