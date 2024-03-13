أشاد وزير الصحة د.أحمد العوضي بجهود الفريق الطبي التطوعي التابع لجمعية الهلال الأحمر الكويتي والذي أجرى عمليات جراحية دقيقة للمصابين والجرحى في قطاع غزة.



وقال الوزير العوضي لـ (كونا) عقب وصول الفريق الطبي إن هذه المبادرة تعد الأولى خليجيا وتتويجا للتنسيق والتعاون بين جمعيات النفع العام في دولة الكويت ومع الجمعيات والمنظمات الإنسانية في مصر وفلسطين.



وأضاف أن الفريق الطبي أدى عمله بكل تفان وإخلاص، معربا عن اعتزازه وفخره بجهوده في علاج الجرحى والمصابين وبدوره الوطني في رفع اسم دولة الكويت عاليا في مجال العمل الإنساني، إذ ان «القيم الإنسانية تأتي في مقدمة أولويات العمل الطبي».



ونوه بموقف الكويت الثابت في دعم الشعب الفلسطيني عبر تأمين المساعدات الطبية والغذائية والإيواء العاجل للمتضررين في القطاع.



وأعرب الوزير العوضي عن بالغ التقدير للقيادة السياسية على دعمها جمعيات النفع العام، لاسيما (الهلال الأحمر) التي لا تدخر جهدا في مساعدة المتضررين من الكوارث والأزمات.



من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر د.هلال الساير في تصريح مماثل إن الجمعية حريصة على تقديم المساعدات لقطاع غزة بما فيها مد السواعد الطبية لتقديم العلاج اللازم، مضيفا أن تواجد الفريق «مفخرة وطنية تستحق الإشادة».



وأوضح الساير أن الفريق الطبي الكويتي قد أجرى العديد من العمليات الجراحية وساند الطاقم الطبي الفلسطيني في مستشفيات قطاع غزة.



وشدد على أن «الجمعية ستكثف جهودها في تقديم المساعدة والعون للمتضررين بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني»، معربا عن شكره لوزارات الخارجية والدفاع والصحة لحرصها على التواصل الدائم وتسهيل عمليات نقل المساعدات للأشقاء في غزة.



يذكر أن الفريق قد أجرى نحو 23 عملية جراحية لمرضى وجرحى فلسطينيين في مستشفيي «الكويت التخصصي» و«غزة الأوروبي» أدت إحداها إلى إنقاذ حياة أحد الجرحى الفلسطينيين بعد إصابته في إحدى غارات الاحتلال.



يذكر أن الفريق الطبي الذي ترأسه د.مساعد العنزي ضم في عضويته أربعة أطباء هم استشاري جراحة العظام د.حسين قويعان، واستشاري جراحة المسالك البولية د.فيصل الهاجري واستشاري التخدير د.محمد شمساه واستشاري الجراحة د.محمد جمال.