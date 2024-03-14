تسلّم وزير الخارجية عبدالله اليحيا نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية جورجيا لدى الكويت نوشرفان لومتاتيدزه، وذلك خلال اللقاء الذي تم في ديوان عام وزارة الخارجية.



وتمنى وزير الخارجية اليحيا للسفير الجديد التوفيق في مهام عمله وللعلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين المزيد من التقدم والازدهار.



كما تسلم وزير الخارجية عبدالله اليحيا رسالة خطية من وزير خارجية دولة فلسطين الشقيقة د.رياض المالكي حول التطورات الراهنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة والانتهاكات المستمرة من قبل إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال للقانون الدولي والقرارات والمواثيق الأممية والمواقف الدولية المتخذة تجاه تلك الممارسات في محكمة العدل الدولية.



وقال بيان صحافي صادر عن وزارة الخارجية إن تسلم الرسالة جاء خلال استقبال الوزير اليحيا سفير دولة فلسطين لدى الكويت رامي طهبوب في ديوان عام وزارة الخارجية.



وأوضح البيان أن الوزير اليحيا جدد خلال اللقاء موقف دولة الكويت المبدئي والثابت تجاه إدانة واستنكار الاعتداءات المستمرة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني الشقيق.



وبين أن الجرائم الإسرائيلية الممنهجة والخطيرة تشكل خرقا وانتهاكا صارخا لكل القيم الإنسانية والمبادئ والمواثيق الدولية وقوانينها، داعيا المولى العلي القدير في هذه الأيام المباركة أن يحفظ فلسطين وشعبها الشقيق من كل مكروه وأن يمن عليهم بالأمن والأمان.