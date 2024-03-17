عبدالكريم العبدالله



في إطار تواصل جهود التحول الرقمي للخدمات الصحية تسهيلا على المواطنين الكرام، وبتوجيهات من وزير الصحة د.أحمد العوضي، أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة د.عبدالله السند عن إضافة خدمة جديدة عبر التطبيق الحكومي الموحد «سهل»، وهي خدمة الكشف المبكر لسرطان الثدي للسيدات، والتي هي محصلة تعاون قطاعات وإدارات عدة في وزارة الصحة.



هذا، وأوضح د.السند أنه فيما يخص الخدمة الجديدة المضافة، والتي تأتي ضمن «البرنامج الوطني للكشف المبكر عن أمراض الثدي»، هو برنامج مسح لسرطان الثدي على مستوى دولة الكويت، والذي يوفر خدمات عالية الجودة لفحص الثدي، ويستهدف البرنامج النساء في الفئة العمرية من 40 سنة فما فوق، لتشجيعهن على المشاركة في الفحص المنتظم، حيث تقوم النساء في الفئة العمرية المناسبة للبرنامج بترتيب موعد فحص أشعة الـ «ماموغرام»، وتحدد الموعد المناسب لها في المركز الأكثر ملاءمة لسكنها، وذلك عبر التطبيق ذاته.



وفيما يخص المعايير التي ينبغي توافرها حتى يقبل الطلب المقدم عبر التطبيق، أفاد د.السند بأن تكون مقدمة الطلب مواطنة كويتية، ضمن الفئة العمرية من 40 سنة فما فوق، وليس لديها أعراض مرضية بالثدي، ولا يوجد لديها تاريخ مرضي بسرطان الثدي، ولم تقم بإجراء فحص الماموغرام في الـ 12 شهرا الأخيرة.



هذا، وأفاد د.السند عن تخصيص وزارة الصحة لخمسة مراكز رعاية صحية أولية في محافظات عدة، حتى يتسنى للمواطنة سهولة عمل الفحص المحدد ضمن البرنامج الوطني للكشف المبكر عن أمراض الثدي، وهي مركز العقيلة الصحي في منطقة الأحمدي الصحية، ومركز الزهراء الصحي في منطقة مبارك الكبير الصحية، ومركز النعيم الصحي في منطقة الجهراء الصحية، ومركز خيطان الجنوبي الصحي من منطقة الفروانية الصحية، ومركز شيخان الفارسي وشريفة العوضي الصحي في منطقة السرة من منطقة العاصمة الصحية.



وفيما أكد د.السند حرص الوزارة على الاستمرار بتعزيز قدرات القطاع الصحي في المجال الرقمي، تحقيقا لأهداف خطة الوزارة ورؤية كويت جديدة 2035، ثمن جهود العاملين في قطاع الصحة الرقمية، والكوادر الطبية القائمة على تقديم هذه الخدمات الصحية، والعلاجية والوقائية، وحرصها على رفع مستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين الكرام.