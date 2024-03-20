عبدالكريم العبدالله



أعلنت مديرة إدارة التقييم والقياس بوزارة الصحة إلهام أكبر عن اعتماد نتائج التقييم السنوي 2023 من قبل وكيل وزارة الصحة د.عبدالرحمن المطيري، داعيه جميع موظفي الوزارة للاستعلام عن نتيجة تقييمهم السنوي عن طريق الدخول عبر موقع وزارة الصحة، لمعرفة النتيجة عبر «أونلاين» وأعلنت في الوقت ذاته عن تدشين خدمة «تظلمات التقاييم السنوية» «الكترونيا»، حيث يحق لأي موظف التظلم من نتيجة التقييم السنوي المرصود له بعد إعلان النتائج «إلكترونيا»، مبينة أن التظلم يشمل جميع من حصل على تقييم سنوي أقل من «امتياز» وذكرت أكبر في تصريح لـ «الأنباء» أن إدارة التقييم والقياس تعمل منذ عامين على الإعلان عن نتائج التقييم السنوي «الكترونيا» وذلك ضمن خطة الإدارة لتطبيق مبدأ «الحوكمة المؤسسية» لمواكبة التطور الرقمي والتكنولوجي.