برّأت محكمة باكستانية عليا رئيس الوزراء الاسبق عمران خان من تهمة الخيانة التي سبق وأدين بها، لكنه سيظل في السجن بتهم أخرى.



وقبيل الانتخابات في فبراير الماضي، صدرت ثلاثة أحكام سجن بحق خان في قضايا يصر هو على أنها رُتّبت لمنع عودته إلى السلطة.



وأفاد مراسل لفرانس برس حضر جلسة المحكمة بأن رئيس القضاة عامر فاروق أعلن القرار الصادر عن قاضيين في محكمة إسلام آباد العليا. وأكد سلمان صفدار، محامي حزب حركة إنصاف الذي ينتمي إليه خان، تبرئة رئيس الوزراء الاسبق من التهمة.



وما زال خان في السجن حيث يقضي أُدين بالفساد اثر هدايا تلقاها عندما كان رئيسا للوزراء بين العامين 2018 و2022، وبينما تم وقف تنفيذ الحكم الصادر بسجنه 14 عاما في أبريل الماضي، إلا أن إدانته ما زالت قائمة.