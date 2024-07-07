أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس زيادة ميزانية الشؤون الدفاعية لبلاده إلى 80 مليار يورو (86 مليار دولار) ابتداء من عام 2028، لتتجاوز بذلك عتبة الـ 2% من الناتج المحلي الإجمالي، بما يتفق مع مطالبات حلف شمال الأطلسي (الناتو) من الدول الأعضاء.



وقال شولتس في مؤتمر صحافي ببرلين أمس الاول إن حكومة بلاده «ستخصص ابتداء من عام 2028 مبلغ 80 مليار يورو (86 مليار دولار) من أجل ضمان إنفاق 2% من ناتجنا المحلي الإجمالي في الشؤون الدفاعية». وأضاف أن النفقات الدفاعية «تشكل نقطة مهمة» في موازنة العام المقبل التي تم الاتفاق عليها وفي موازنات الأعوام المقبلة أيضا، مبينا أن الظروف الحالية تحتم وجود «جيش ألماني قوي ودفاع قوي». وكان المستشار الألماني قد أعلن بعد يومين من اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية في فبراير 2022 عن تخصيص 100 مليار يورو (107 مليارات دولار) للإنفاق على الشؤون الدفاعية لكن هذا المبلغ سيتم صرفه في الأعوام المقبلة وفق توقعات حكومة برلين.