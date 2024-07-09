أعلن مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن اختتام اجتماعات اللجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاق الأسرى المحتجزين الذي عقد في العاصمة العمانية مسقط بـ «انفراجة مهمة» في مسار التفاوض بين الأطراف اليمنية.



وأوضح المكتب الاممي في بيان أن المفاوضات أسفرت عن «انفراجة مهمة» بتوصل الأطراف إلى تفاهم حول إطلاق سراح السياسي اليمني المغيب لدى الحوثيين منذ تسع سنوات محمد قحطان بعد أن ظل هذا الأمر «مثار خلاف لسنوات».



وبين أنه تم التفاهم على عقد اجتماع لاحق لاستكمال الاتفاق حول أسماء المحتجزين الذين سيتم إطلاق سراحهم وترتيبات إطلاق سراح قحطان.



وقال المبعوث الأممي هانس غروندبرغ «على الرغم من التقدم الإيجابي لا يزال هناك الكثير مما يتعين القيام به وبوتيرة أسرع للتخفيف من معاناة الأسر ولم شملها بأقاربها». وأضاف «تظل الأمم المتحدة ملتزمة بهذا العمل المهم لإعادة لم شمل العائلات اليمنية مع ذويهم المحتجزين على خلفية النزاع». وجدد دعوات الأمم المتحدة للأطراف بالامتناع عن الاحتجاز التعسفي للمدنيين واحترام حقوق اليمنيين بموجب القانون الدولي، داعيا في هذا الصدد الحوثيين إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن موظفي الأمم المتحدة والعاملين في مجال الإغاثة والمجتمع المدني الذين تم اعتقالهم تعسفيا في صنعاء وما زالوا محتجزين دون القدرة على التواصل مع العالم الخارجي.