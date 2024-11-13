أصدر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر أمس أمرا أميريا بتعديل تشكيل مجلس الوزراء يشمل عدة وزارات، أبرزها تعيين نائب لرئيس مجلس الوزراء ووزير للدولة لشؤون الدفاع.

وقال الديوان الأميري القطري في بيان نقلته وكالة الأنباء القطرية «قنا» إن الأمر الأميري نص على أن يعين كل من الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن بن علي آل ثاني، نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدولة لشؤون الدفاع وبثينة بنت علي الجبر النعيمي وزيرا للتنمية الاجتماعية والأسرة.

كما نص الأمر على تعيين لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر وزيرا للتربية والتعليم والتعليم العالي ومنصور بن إبراهيم بن سعد آل محمود وزيرا للصحة العامة والشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزيرا للتجارة والصناعة والشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني وزيرا للمواصلات.



وذكر البيان أن الأمر الأميري قضى بالعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية. كما أصدر أمير قطر امرأ اميريا بتعيين السيد عبدالله بن محمد بن مبارك الخليفي رئيسا للديوان الأميري.



وأصدر الشيخ تميم بن حمد امرا بتعيين مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزيرا للدولة للتعاون الدولي، بوزارة الخارجية.



وصدر أيضا الأمر الأميري بتعيين د.أحمد بن محمد السيد وزيرا للدولة لشؤون التجارة الخارجية، بوزارة التجارة والصناعة.



وأدى الوزراء الذين شملهم الأمر الأميري اليمين القانونية أمام صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد، بالديوان الأميري صباح أمس، وذلك بحضور سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، والشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.



هذا، وأصدر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد أمس قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة اللجنة العليا للمشاريع والإرث.



ونص القرار وفق «قنا»، على أن يشكل مجلس إدارة اللجنة العليا للمشاريع والإرث برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ورئيس اللجنة الأولمبية القطرية نائبا للرئيس، وعضوية كل من وزير الداخلية، ووزير المالية، ووزير الثقافة، ووزير الرياضة والشباب، ورئيس قطر للسياحة، وحسن بن عبدالله الذوادي، وم.ياسر عبدالله الجمال، والمدير التنفيذي للجنة الدائمة لتنظيم المؤتمرات، وثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة في مجال اختصاصات اللجنة يختارهم رئيس المجلس.



وتضمن الأمر الأميري أنه يجوز لرئيس مجلس الإدارة إضافة ممثلين عن الجهات المعنية الأخرى إلى عضوية المجلس.



إلى ذلك، أصدر أمير قطر قرارا بتعيين محمد بن خليفة بن محمد السويدي مديرا عاما لمؤسسة حمد الطبية، وقرارا بتعيين محمد بن عبدالعزيز بن محمد المير رئيسا لهيئة الأشغال العامة.

وأصدر الشيخ تميم بن حمد قرارا أميريا بتعيين خلفان بن علي بن خلفان البطي الكعبي رئيسا لجهاز أمن الدولة، وقرارا أميريا بتعيين محمد سيف سعيد السويدي رئيسا تنفيذيا لجهاز قطر للاستثمار.