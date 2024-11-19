قال ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إنه «لم يعد هناك كلام» لوصف الوضع في الشرق الأوسط، مؤكدا ضرورة ممارسة ضغوط على إسرائيل لوقف حربها على غزة وتجاهلها المناشدات لاحترام القانون الدولي. وأضاف بوريل، قبيل ترؤسه آخر اجتماع له مع وزراء خارجية دول التكتل في بروكسل أمس، «لم يعد هناك كلام، استنفدت كل الكلام لشرح ما يجري في الشرق الأوسط. لم يعد لدي كلمات تعبر عن حجم المأساة في غزة». وتابع بوريل، الذي تنتهي ولايته في منصبه الشهر المقبل، «هناك نحو 44 ألف قتيل في غزة و70% من هؤلاء القتلى نساء وأطفال»، مضيفا «حين ننظر إلى أعمارهم فهم في غالب الأحيان أطفال دون التاسعة من العمر».



وقال بوريل (77 عاما) انه سيحض الوزراء في هذا الاجتماع الأخير برئاسته، على تعليق الحوار السياسي الذي نص عليه اتفاق الشراكة بين الاتحاد وإسرائيل.



وشدد قائلا «حتى اليوم الأخير من ولايتي سأواصل تشجيع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على دعم إقامة دولة فلسطينية، ليس فقط بالأقوال وإنما بالأفعال».



من جهته، أكد ملك الأردن الملك عبدالله الثاني أن «السلام العادل والمشرف هو السبيل لرفع الظلم التاريخي» عن الفلسطينيين، مؤكدا تمسك بلاده بهذا الحل. وقال الملك عبدالله الثاني، خلال خطاب العرش الذي ألقاه أمس بافتتاح الجلسة الأولى للبرلمان الجديد بشقيه النواب والأعيان، «سنبقى متمسكين بالسلام العادل والمشرف خيارا يعيد كامل الحقوق لأصحابها ويمنح الأمن للجميع، رغم كل العقبات وتطرف الذين لا يؤمنون بالسلام».



في هذه الأثناء، قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني إنه «لا يمكن أن تحل أي وكالة أممية أخرى محلنا في تأمين خدماتنا لآلاف الفلسطينيين». وحذر لازاريني في تصريحات أمس، من أن عدم وجود بديل لـ «أونروا» سيتسبب في فراغ كبير بالنسبة للمساعدات المقدمة للفلسطينيين، لاسيما في قطاع غزة.



على الصعيد الميداني، قتل ما لا يقل عن 46 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على غزة أمس.



وفي جنوب القطاع، أصيب مدنيون إثر إطلاق نار كثيف من دبابات إسرائيلية صوب خيام النازحين في منطقة المواصي غربي مدينة رفح.



في هذه الغضون، أعلنت وزارة الصحة التابعة لـ «حماس» بغزة، أن حصيلة الحرب المدمرة التي تشنها إسرائيل على القطاع منذ أكثر من عام ارتفعت إلى 43922 قتيلا على الأقل. وقالت الوزارة في بيان أمس إنها أحصت خلال 24 ساعة «76 شهيدا» نقلوا إلى المستشفيات، لافتة إلى أن العدد الإجمالي للجرحى ارتفع إلى 103898 منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر 2023.



في المقابل، أعلنت كتائب «عز الدين القسام»، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، ان مقاتليها قنصوا 5 جنود إسرائيليين في منطقة الجواني وسط مدينة بيت لاهيا شمال غزة.



إلى ذلك، اتهم نائب رئيس «الكنيست» عن حزب الليكود نيسيم فاتوري جهات لم يسمها بمحاولة اغتيال إيلي فلدشتين المتهم بتسريب وثائق أمنية من ديوان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإخفاء فشلهم.