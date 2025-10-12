قدم عدد من السفراء الجدد لدى سورية نسخا من أوراق اعتمادهم الى وزير الخارجية أسعد الشيباني وقال الحساب الرسمي لسفارة المملكة العربية السعودية في دمشق عبر منصة «اكس»: «قدم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سورية د.فيصل المجفل نسخة من أوراق اعتماده الى وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني». وأكدت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) كذلك ان الوزير الشيباني استقبل كذلك سفير إيطاليا المعين لدى دمشق ستيفانو رافانيان، وتسلم منه نسخة من أوراق اعتماده.



كما استقبل في مقر الوزارة بدمشق سفير جمهورية بنغلاديش الشعبية المعين لدى سورية نور هلال سيف الرحمن، وتسلم منه نسخة من أوراق اعتماده.



وتسلم الشيباني أيضا أوراق اعتماد سفير أرمينيا المعين روبين خارازيان.