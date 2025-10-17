أمرت السلطات القضائية في السويد الخميس بتوقيف شاب سوري يشتبه في أنه قتل سلوان موميكا، المسيحي العراقي الذي أضرم النار مرارا بنسخ من القرآن عام 2023 مثيرا غضبا واسعا في العالم الإسلامي. وما زالت السلطات السويدية تبحث عن المشتبه فيه.



وقتل سلوان موميكا بالرصاص في 29 يناير الماضي في شقة في جنوب ستوكهولم.



وقال المدعي العام راسموس أومان في بيان «لدينا صورة واضحة عما جرى، وبعد التحقيقات التقنية المعمقة وفحص صور كاميرات المراقبة، طلبنا توقيف شخص على ذمة التحقيق». وأضاف «حاليا لا نعرف مكان المشتبه فيه».



وبحسب الوثائق التي قدمتها محكمة سودرتاليا قرب ستوكهولم، يبلغ المشتبه فيه 24 عاما، وهو سوري الجنسية.



وبعد وقوع الجريمة بساعات، أوقفت السلطات خمسة أشخاص عادت وأخلت سبيلهم بعد يومين. وفي مارس استبعدوا تماما من هذه القضية.



وقتل سلوان موميكا قبل ساعات قليلة من إصدار محكمة في ستوكهولم حكما بإدانته بتهمة التحريض على الكراهية هو وشريك له يدعى سلوان نجم.



وبعد تأجيل لأيام بسبب الجريمة، عادت المحكمة ودانت سلوان نجم البالغ خمسين عاما، وهو عراقي أيضا، بتهمة التحريض على الكراهية. وقد استأنف الحكم.



وأثارت أنشطة سلوان موميكا غضبا كبيرا في العالم الإسلامي. وفي بغداد، هاجم متظاهرون غاضبون مبنى السفارة السويدية مرتين في يوليو 2023.