بثت محطة تلفزيونية بريطانية مساء الاثنين برنامجا حول التبدلات التي يحملها الذكاء الاصطناعي إلى سوق العمل مستعينة على الشاشة بمذيعة ولّدها الذكاء الاصطناعي بدلا من صحافية حقيقية.



وشددت المقدمة الافتراضية التي سميت عائشة غابان وهي سمراء بشعر متوسط الطول على أن «الذكاء الاصطناعي سيطول حياة الجميع في السنوات المقبلة. وسيفقد البعض وظيفتهم. موظفو مراكز الاتصال؟ موظفو خدمة الزبائن؟ ربما مقدمو البرامج التلفزيونية مثلي».



ولم تكشف حقيقتها إلا في نهاية البرنامج، إذ قالت «لا وجود لي»، موضحة أنها مقدمة برامج استحدثها الذكاء الاصطناعي على التلفزيون البريطاني. وأضافت: «لم أكن على الأرض لتغطية هذا الموضوع. لقد ولد الذكاء الاصطناعي صورتي وصوتي» فيما تظهر في الوثائقي في أماكن مختلفة.



ويخوض هذا الوثائقي، وهو بعنوان «هل سيأخذ الذكاء الاصطناعي وظيفتي؟»، في التحولات التي سيحملها الذكاء الاصطناعي في مجال العمل في قطاعات عدة ولاسيما الموسيقى والموضة والطب والقانون.



وقالت لويزا كومبتون مسؤولة الإعلام في المحطة: «القناة الرابعة لن تستعين بمقدم مولد بالذكاء الاصطناعي بشكل منتظم».



وأضافت: «على العكس أولويتنا تبقي العمل الصحافي النوعي والمثبت غير المنحاز والموثوق وهو أمر لا يمكن للذكاء الاصطناعي توفيره».