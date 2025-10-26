تجسد سيارة GV80 كوبيه الفاخرة الجديدة تماما فلسفة تصميم جينيسيس المتمثلة في «الأناقة الرياضية»، وتعكس تغييرا بارزا عن تصميم سيارات الـ SUV التقليدية، حيث يعد طراز GV80 كوبيه أروع تعبير عن الأناقة الرياضية، مع تصميم ديناميكي متطور وعملي، يجمع بسهولة بين الفخامة والأداء العالي، واضعا معايير جديدة في فئة SUV كوبيه الفاخرة.



يبرز التصميم الخارجي درجة غير مسبوقة من الأناقة مع خطوط تصميم جريئة وسقف كوبيه عصري، ومصابيح أمامية LED تعمل بتقنية MLA وشبكة G-Matrix مزدوجة الطبقات. إن التحسينات التي تم إدخالها على التصميم الأمامي، مثل فتحة دخول الهواء الموسعة، وغطاء الهواء النشط و4 فتحات تهوية، لا تعمل على تحسين تبريد المحرك فحسب، إنما أيضا تعزز حضور الكوبيه الجريء.



المظهر الجانبي يتميز بالانسيابية العالية ويعكس مظاهر الفخامة والرحابة. يجتمع الخط الجانبي المكافئ المقوس، ومنحنى السقف المنخفض والمنحدر لإضفاء ملمحا قويا وديناميكيا متناغما على GV80 كوبيه، تكمله عجلات ألمنيوم حصرية قياس 20 و22 إنشا. في المؤخرة، تضيف مصابيح الفرامل السطحية الخلفية، ومصابيح الفرامل المساعدة على البوابة الخلفية والجناح المنحدر لمسة رياضية. تتوافر سيارة GV80 كوبيه بمجموعة ألوان خارجية تشمل 12 لونا، بما في ذلك الأزرق «Bering Blue» الحصري.



داخلية فخمة بتكنولوجيا متطورة



يجسد التصميم الداخلي المفهوم الكوري الفريد «لجمال المساحة البيضاء»، مع استخدام أحدث التقنيات لخلق أجواء متطورة يلتقي فيها التصميم الرياضي بالمساحة الواسعة لتجربة قيادة لا مثيل لها. ويظهر التناغم التام بين التجهيزات عالية التقنية والتفاصيل الفاخرة من خلال دمج شاشة OLED مقاس 27 بوصة وشاشة AVN (الصوت، فيديو وملاحة) في إطار منحني يمتد بأناقة عبر لوحة القيادة، لا يوفر فقط الوصول إلى مجموعة من الميزات المتقدمة ولكنه أيضا يضيف الكثير إلى جاذبية السيارة. وتمتد التصميمات السلسة إلى الواجهة المركزية، حيث يوفر نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) الذي يعمل باللمس سهولة التحكم للسائقين. فيما يضم الكونسول الوسطي نظام Shift By Wire (SBW) الشبيه بكرة الكريستال، ليمنح تحكما مريحا ويضيف إحساسا غامرا بالفخامة. وتعمل عجلة القيادة ذات اللونين على شكل حرف «D» على تعزيز ديناميكيات القيادة، في حين تعزز أنماط الزخارف الكربونية، والتفاصيل المعدنية المصقولة، والمقاعد ذات الخياطة الخاصة بالكوبيه على رفع مستوى المقصورة الداخلية. توفر جينيسيس منصة شحن لاسلكية للهواتف الذكية اللاسلكية تتيح شحنا أكثر ملاءمة. مرآة مركزية رقمية توفر رؤية خلفية أكثر وضوحا من خلال كاميرا رقمية. ويتيح نظام التحقق من بصمة الإصبع تخصيص الملف الشخصي بسرعة، إلى جانب نظام صوتي فاخر من Bang & Olufsen مع 18 سماعة ونظام ترفيه ذكي للمقاعد الخلفية.



أعلى مستويات الأداء والسلامة



تقدم GV80 كوبيه تجربة قيادة ممتعة تتميز بالسلاسة والثبات، فتحت غطاء المحرك، تعتمد GV80 كوبيه على محرك V6 بسعة 3.5 ليترات فائق الأداء، قادر على توليد قوة تبلغ 409 أحصنة وعزم دوران يبلغ 383 رطل-قدم، يضمن تسارعا مثيرا وتجربة قيادة ترضي عشاق الأداء العالي. وسواء كنت تقودها على الطريق السريع أو تتنقل على الطرقات الوعرة، فإن GV80 كوبيه تقدم مزيجا من القوة والرشاقة يصعب مضاهاته.



تأتي GV80 كوبيه مجهزة بمجموعة شاملة من أنظمة المساعدة المتقدمة للسائق، بما في ذلك تثبيت السرعة التكيفي، ونظام مساعدة البقاء في المسار، ومراقبة النقطة العمياء، ونظام الفرملة التلقائية عند الطوارئ. ولا تعزز هذه الميزات مستويات السلامة فقط، ولكنها أيضا تجعل القيادة أقل إجهادا وأكثر متعة. وبالإضافة إلى تقنيات الأمان القياسية، تقدم GV80 كوبيه حزمة (نظام مساعدة السائق المتقدمة - ADAS) اختيارية، والتي تتضمن ميزات مثل مساعدة القيادة على الطرق السريعة، والمساعدة في حركة المرور، ونظام المساعدة للركن الذكي عن بعد، نظام تجنب الاصطدام عند الرجوع للخلف، وكاميرا رؤية محيطية 360 درجة. تلك التقنيات تعزز بشكل إضافي من التزام جينيسيس بجعل الطرق أماكن أكثر أمانا للجميع.