وفي إطار اهتمامها بالسوق المحلي، تمتلك شركة أعيان خبرة واسعة في إدارة المحافظ العقارية، إذ تدير ما يقارب 400 عقار بمختلف الأنواع في جميع محافظات الكويت. ومن أبرز عملائها الأمانة العامة للأوقاف والهيئة الخيرية الإسلامية العالمية وصندوق عوائد العقاري، بالإضافة إلى محافظ عقارية خاصة بعملاء من الشركات والأفراد.



وحرصا من أعيان العقارية على تعزيز حضورها في الأسواق العالمية وكسب ثقة العملاء والمستثمرين الكويتيين والخليجيين، قامت الشركة بتوفير خدمات عقارية متكاملة ضمن منصة واحدة تخدم العملاء الراغبين في التملك خارج الكويت، من خلال تسويق العديد من المشاريع السكنية الفاخرة في لندن وبرمنغهام وسلاو وريدينغ، كما وقعت الشركة مؤخرا عقد التسويق الحصري مع مجموعة بيركلي البريطانية لتسويق مشروع سكني متكامل في مدينة ميلتون كينز في المملكة المتحدة.



نبذة عن مشاريع واستثمارات «أعيان العقارية»



تضم المحفظة الاستثمارية لشركة أعيان العقارية العديد من الأصول العقارية والاستثمارات المتنوعة في قطاعات مختلفة ودول متعددة وفقا لما يلي:



مجمع وبرج يال - الفحيحيل



يتمتع المشروع بموقع استراتيجي في قلب المنطقة التجارية للفحيحيل، ويتميز بتصميم معماري عصري، إذ يتكون من مجمع تجاري وبرج مكاتب بمساحة بنائية إجمالية تبلغ نحو 74 ألف متر مربع، إضافة إلى مواقف سيارات تتسع لـ 440 سيارة، كما يشمل المجمع مرافق مختلفة ومتنوعة تهدف إلى تقديم تجربة فريدة من نوعها للزوار.



مشروع شاطئ العقيلة الترفيهي



في إطار دعمها لقطاعي السياحة والترفيه، وقعت أعيان العقارية عقد تطوير واستثمار مشروع شاطئ العقيلة بالتعاون مع شركة المشروعات السياحية، على مساحة تقارب 57 ألف متر مربع. ويهدف المشروع إلى تقديم نموذج جديد للمشاريع الترفيهية ذات القيمة المضافة، انسجاما مع التوجهات الحكومية الرامية إلى تنشيط قطاع السياحة في البلاد.



شركة مبرد القابضة



تمتلك أعيان العقارية حصة استراتيجية تبلغ 10% من رأسمال شركة مبرد القابضة، وهي شركة مساهمة كويتية مدرجة في بورصة الكويت منذ عام 2007، ويأتي هذا الاستثمار متماشيا مع استراتيجية الشركة الهادفة إلى تنويع محفظتها الاستثمارية والتركيز على الاستثمار في الشركات ذات الأداء المتميز والفرص الواعدة.



شركة برج هاجر العقارية - المملكة العربية السعودية



تمتلك شركة أعيان العقارية ما نسبته 31.5% من رأسمال شركة برج هاجر العقارية المستثمرة في مشروع عقاري متميز في مكة المكرمة ضمن مشروع تطوير وقف الملك عبدالعزيز «أبراج البيت» وهو برج هاجر الذي يطل على الحرم المكي الشريف ويوفر خيارات متعددة للحجاج والمعتمرين، حيث يضم شققا سكنية وغرفا فندقية بخدمات عالية الجودة تحت إدارة مجموعة فنادق موفنبيك العالمية.



شركة عنان للاستثمار العقاري



تأسست عام 2008 برأسمال قدره 30 مليون دينار، وهي مملوكة تقريبا بالكامل لشركة أعيان العقارية. وقد أنشئت آنذاك لتعزيز التنوع في الأنشطة والخدمات والمنتجات التمويلية العقارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. إلا أنه في عام 2020 تم تحويل نشاطها إلى شركة استثمار عقاري لتتوافق مع توجه أعيان لزيادة محفظة الأصول العقارية المدرة وتقليل المخاطر التمويلية.



شركة ذا سبوت للاستثمار العقاري - مصر



تسهم أعيان بحصة تقارب 20% من رأسمال الشركة التي تملك مجمع «ذا سبوت مول» في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، وهو مشروع تجاري متميز تبلغ مساحته التأجيرية نحو 11.300 متر مربع.



محفظة الأصول العقارية



تضم محفظة أعيان العقارية أصولا وعقارات متنوعة تشمل مباني وأراضي تجارية واستثمارية وعقارات صناعية موزعة جغرافيا على عدة دول وقطاعات مختلفة، في الكويت والبحرين والإمارات العربية المتحدة، بما يحقق التنوع ويحد من المخاطر الاستثمارية.



التقرير العقاري الدوري



وإدراكا من الشركة بأهمية نشر وتعزيز الشفافية وتوفير البيانات للمهتمين، تصدر شركة أعيان العقارية تقارير دورية تغطي القطاعات العقارية المختلفة التي تشمل القطاعات التجارية والمكاتب الاستثمارية والحرفية والسكن الخاص، بالإضافة إلى تسليط الضوء على القضايا والاتجاهات المؤثرة في سوق العقار الكويتي.



تواصل شركة أعيان العقارية ترسيخ مكانتها كإحدى أبرز الشركات الرائدة في مجال التطوير والاستثمار العقاري في الكويت، مستندة إلى تاريخها الحافل بالإنجازات منذ تأسيسها عام 1976، واستثماراتها المتنوعة التي تشمل المشاريع السكنية والتجارية والفندقية، إلى جانب تقديمها مجموعة متكاملة من الخدمات العقارية التي تشمل إدارة وتنفيذ المشاريع، وإدارة أملاك الغير، وخدمات التقييم والدراسات العقارية، وإدارة وتنظيم المزادات العقارية، والاستشارات العقارية، فضلا عن التطبيق الإلكتروني «عناية» الذي يقدم حلولا ذكية وشاملة لأعمال صيانة العقارات.