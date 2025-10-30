

عبدالكريم العبدالله



أكد وزير الصحة د.أحمد العوضي أن دعم وتمكين ودمج ذوي متلازمة داون في المجتمع يمثل مسؤولية مجتمعية مشتركة تتطلب تضافر الجهود الرسمية والأهلية، مشيرا إلى أن وزارة الصحة تسعى من خلال برامجها ومراكزها المتخصصة إلى توفير الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية الشاملة لهذه الفئة العزيزة. جاء ذلك في كلمته خلال الاحتفال الذي نظمه مستشفى الولادة بمناسبة يوم التوعية بمتلازمة داون، بحضور رئيس مركز الأمراض الوراثية د.ليلى بستكي وعدد من أولياء الأمور والكوادر الطبية.



وأشار الوزير العوضي إلى أن هذه الفعالية، التي تقام تحت شعار «معا لتعزيز فهم وقبول وشمول الأشخاص ذوي متلازمة داون»، تهدف إلى نشر الوعي المجتمعي حول المتلازمة، ودعم أصحابها وأسرهم نفسيا واجتماعيا، مشددا على أن أفراد هذه الفئة يمتلكون المشاعر والطموحات ذاتها التي يمتلكها أي فرد في المجتمع، لكنهم يواجهون تحديات تتطلب الدعم والتفهم لتمكينهم من الاندماج الكامل. وأوضح د.العوضي أن مركز الكويت للأمراض الوراثية يؤدي دورا محوريا في التشخيص المبكر لحالات متلازمة داون من خلال فحوصات الكروموسومات للأطفال فور الولادة عند الاشتباه بالإصابة، ومتابعة الحالات في العيادات المتخصصة، وتقديم الاستشارات الوراثية للأسر. وأضاف أن عدد الحالات المسجلة في المركز منذ عام 1980 بلغ 4395 حالة من المواطنين والمقيمين، منها 99 حالة جديدة سجلت خلال عام 2024.



وأكد الوزير أن تنظيم مثل هذه الفعاليات يجسد الوعي والمسؤولية الإنسانية في المجتمع الكويتي، ويعزز ثقافة الدمج والتقبل، موجها شكره وتقديره لكافة القائمين على التنظيم، مثمنا دور رابطة أمهات متلازمة داون في نشر الوعي والمساندة المستمرة للأسر.



واختتم الوزير د.العوضي كلمته بالدعاء أن يحفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه، وأن يديم عليها الأمن والأمان في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله.