عبدالكريم العبدالله



افتتح وزير الصحة د.أحمد العوضي صباح أمس قسم الأسنان المتكامل في مستشفى العدان، وذلك بحضور الوكيل المساعد لشؤون طب الأسنان د.أحمد أسد، ومدير إدارة طب الأسنان د.جابر تقي، ومدير مستشفى العدان د.حسين الشمري، وعدد من القيادات الصحية والطواقم الطبية والفنية. ويأتي افتتاح هذا القسم في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز منظومة الخدمات الصحية وتطوير البنية الطبية في مختلف المستشفيات الحكومية، بما يواكب احتياجات المجتمع ويرسخ الجودة والكفاءة في تقديم الخدمة الصحية. ويضم القسم 3 عيادات متخصصة لعلاج الأسنان، ووحدة أشعة للأسنان، إضافة إلى غرفة تعقيم مهيأة بأحدث المعدات، بما يضمن تقديم رعاية متكاملة وفق أعلى المعايير الطبية، ويسهم في دعم خدمات المستشفى والارتقاء بجودة الرعاية المقدمة للمرضى. ويأتي تدشين هذا القسم ضمن سلسلة من الخطوات المتقدمة التي تتخذها إدارة طب الأسنان في وزارة الصحة، وحرصها المستمر على توسيع نطاق خدماتها وتوفير العناية الشاملة لكل فئات المجتمع، لا سيما المرضى طريحي الفراش، والمرضى الذين تستدعي حالتهم البقاء لفترات طويلة داخل المستشفيات.