

دارين العلي



أكد رئيس قسم التحصيلات والمرافق العامة بوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة محمد العتيبي تحويل ما يقارب 5 آلاف عداد إلى نظام الدفع المسبق للأنشطة التجارية والاستثمارية.

وقال خلال مشاركته في حلقات اليوم الثاني للمنتدى الخليجي السابع لخدمات المشتركين إن فوائد الدفع المسبق كثيرة يأتي في مقدمتها «استمرار عمليات الفوترة وسرعة السداد، والحد من تراكم الفواتير المتأخرة، وتحفيز الترشيد والاستهلاك بوعي أكثر، وتوفير خدمات أكثر مرونة وكفاءة للمشتركين، إضافة إلى دعم البنية التحتية والذكية للمستقبل».

وأشار العتيبي الذي شارك في الجلسة الأولى بعنوان «الابتكار في خدمات المشتركين»، إلى أن مجال خدمات الكهرباء والماء يشهد ثورة تقنية حقيقية لتطبيق أفكار جديدة سواء كانت تقنية أو عملية أو تنظيمية لجعل خدمة المشتركين أكثر سلاسة وفاعلية.

وبين أن العدادات الذكية تعد من أحدث التقنيات التي تعتمد عليها وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة لتطوير خدماتها ورفع كفاءة إدارة استهلاك الطاقة والمياه، حيث تتيح هذه العدادات قراءة دقيقة وفورية للاستهلاك، إضافة إلى أن نظام العدادات الذكية يدعم إمكانية التحول إلى الدفع المسبق الذي يتيح للمستهلك شحن رصيده مسبقا ومتابعة استهلاكه بشكل لحظي دون الحاجة للزيارات الميدانية.

وفي سياق متصل، تستضيف الكويت اليوم المنتدى الخليجي لترشيد الكهرباء والماء الذي يعقد في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي على مدى يومين تحت رعاية وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة د.صبيح المخيزيم. وجاء في بيان صحافي للوزارة ان هذه الاستضافة تأتي لتعزيز التعاون والتواصل مع الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي بشأن مجالات الترشيد والاستدامة وكفاءة الطاقة وتبادل الخبرات العملية والاستفادة من التجارب.



وأضافت أن المنتدى يتضمن جلسات حوارية لممثلي الجهات المعنية بمجال الطاقة الكهربائية والمياه في دول مجلس التعاون لإثراء الحضور بخبراتهم العملية وتجاربهم التي تعزز الاستدامة.