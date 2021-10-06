هادي العنزي



تربع الفريق الأول لكرة السلة بنادي الكويت على صدارة المجموعة الرابعة لبطولة الأندية العربية 33 المقامة حاليا في الإسكندرية، بعدما تفوق على بيروت اللبناني 96-90 في المواجهة التي جمعتهما أمس الأول، ليحسم «العميد» صدارة المجموعة لمصلحته بالعلامة الكاملة، بعدما تغلب على البطائح الإماراتي، والمنامة البحريني، والغرافة القطري تواليا، ليتأهل أولا لملاقاة ثاني المجموعة الثالثة فريق وداد بوفاريك الجزائري اليوم.



كما أسفر ختام دور المجموعات، عن مواجهات نارية في ربع النهائي، حيث سيلتقي اليوم الأهلي المصري مع بيروت اللبناني، فيما يصطدم الوكرة القطري بالمستضيف وحامل اللقب الاتحاد السكندري، وتشهد ثالث المباريات مواجهة الزهراء التونسي ونظيره اتحاد الفتح المغربي.



إلى ذلك، غادر اليرموك ممثل الكويت الثاني في البطولة من الدور الأول، رغم تفوقه في اللقاء الأخير على الشارقة الإماراتي بفارق 5 نقاط وبنتيجة 90-85، حيث تأهل عن المجموعة الثانية فريقا الزهراء التونسي والوكرة القطري تواليا.



وقد قدم «اليرامكة» بقيادة المدرب الوطني خالد القلاف أداء مشرفا في البطولة أظهروا من خلاله التطور الكبير الذي تشهده كرة السلة الكويتية، فيما واصل بطل الخليج (الكويت) مساعيه الجادة إلى المنافسة على اللقب العربي، بعدما قدم مستويات أتسمت بالتوازن دفاعا وهجوما، وقدرة لافتة في التغلب على مختلف التحديات الفنية التي واجهته في البطولة، مما جعله مرشحا للظفر باللقب العربي من قبل المراقبين.



من جهة اخرى، طالب أمين السر العام في اتحاد كرة السلة ونائب رئيس مجلس إدارة جميعة المدربين الوطنيين عبدالرحمن الخباز في تصريح خاص لـ «الأنباء» القناة الرياضية بنقل الدور ربع النهائي لبطولة الأندية العربية لكرة السلة المقامة حاليا بالاسكندرية.

وقال: «من شأن النقل التلفزيوني للبطولة تحقيق فوائد فنية متعددة للاعبي كرة السلة في مختلف المراحل السنية والأجهزة الفنية في الأندية والمنتخبات، بالإضافة إلى وضع المشاهد في قلب حدث رياضي بارز، فضلا عن متابعة ممثلي الكويت والمستويات المشرفة التي قدماها في الدور الأول للبطولة».



وأكد الخباز أن الدور الأول للبطولة شهد تقديم مستويات متميزة من قبل العديد من الأندية العربية، وفي مقدمتهم ممثلا الكويت ناديا الكويت واليرموك، مضيفا: «تعد البطولة من بين أفضل النسخ العربية من حيث المستوى الفني، والمنافسة المتكافئة بين الأندية، حيث يبدو أن الجميع استعد بأفضل طريقة ممكنة، واستعان بمحترفين على قدر عال من الكفاءة الفنية والبدنية، مما رفع المستوى الفني بجميع المباريات، مشيدا بالمستوى المشرف الذي قدمه الكويت واليرموك، والذي أظهر بشكل واضح التطور الذي تشهده «السلة» الكويتية.



وأشار الخباز إلى أن الكويت يعد منافسا كبيرا ومن بين أبرز المرشحين إلى جانب الاتحاد السكندري مستضيف البطولة للظفر باللقب، مبينا أن فوز الأبيض على البطائح والمنامة والظفرة تواليا يؤكد تسيده كرة السلة الخليجية بجدارة واستحقاق بعد فوزه باللقب الخليجي يوليو الماضي، فيما يظهر فوزه على بيروت اللبناني قدرته على المنافسة آسيويا.