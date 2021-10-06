يحيى حميدان



يشد فريق الكرة بنادي الكويت رحاله إلى دبي عند الساعة الخامسة مساء اليوم، وذلك لإقامة معسكر تدريبي هناك استعدادا لملاقاة المحرق البحريني في 20 الجاري بنهائي منطقة الغرب لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي والتي تعد بمنزلة الدور نصف النهائي لهذه المسابقة.

ومن المقرر أن يلعب «الأبيض» مباراتين وديتين أمام النصر والجزيرة الإماراتيين يومي ٨ و١٣ الجاري، قبل المغادرة إلى العاصمة البحرينية المنامة 17 الجاري.



ويعمل الجهاز الإداري للفريق على إنهاء إجراءات التحاق المحترف الغيني سيبدوبا سوما بالوفد هناك في دبي بعد قرار الاستغناء عن الأوزبكي ساردار راشيدوف في الأيام الماضية، علما أن سيدوبا لن يتمكن من المشاركة في مباراة المحرق لعدم تسجيله في قائمة النادي والتي تضم الرباعي المحترف الأسترالي ريان ماكغوان والنيجيري جون أوبي ميكيل والمغربي مهدي برحمة والكونغولي ديوميرسي مبوكاني.