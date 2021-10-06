يحيى حميدان - هادي العنزي



أسفرت نتائج الجولة الأولى من بطولة كأس الاتحاد عن فوز القادسية على الصليبخات 4-2 وذلك في إطار منافسات المجموعة الثانية، إذ سجل أهداف «الأصفر» عبدالوهاب الصليلي واحمد الظفيري وروماريو وبدر المطوع فيما سجل للصليبخات أحمد الاشقر.



ولحساب المجموعة الثانية فاز الكويت على الجهراء 2-1 حيث سجل لـ «الأبيض» يوسف ناصر وفيصل زايد، فيما سجل للخاسر المحترف التونسي عمر زكري.



وفي إطار منافسات المجموعة الأولي، ضمن كاظمة صدار المجموعة بفوزه على الساحل 3-0، مقابل سقوط العربي في فخ التعادل مع برقان 1-1 إذ سجل هدف التقدم لبرقان النيجيري شيبوزي اوفي وأدرك التعادل لـ«الأخضر» محمد فريح.



وقد بدأ كاظمة البطولة بأفضل طريقة ممكنة، بفوز مستحق على نظيره الساحل، حيث جاءت المباراة متكافئة في شوطها الأول، رغم تمكن «البرتقالي» من الخروج متقدما برأسية مهاجمه بندر بورسلي (40)، وفي الشوط الثاني كشف كاظمة عن رغبة أكبر في التسجيل لتأمين النقاط الثلاث، وكان له ما أراد بواسطة ناصر فرج (55)، ومحترفه الأردني البديل أحمد عرسان (64) الذي سجل في أولى مبارياته مع الفريق، وقد أجرى المدرب الصربي داركو نيستروفيتش 3 تبديلات مطلع الشوط الثاني حيث أشرك أحمد عرسان، عبدالله غانم، ومحمد صفر، بدلا من عمر الحبيتر، محمد العازمي، وما يكون سانتانا تواليا، كما أخرج ناصر فرج ليشرك عقيل الهزيم بدلا منه، ووليد التورة بدلا من مبارك سعيد.