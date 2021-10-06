كرمت الشركة الكويتية للاستثـمــار البطـلـــين الرياضيين أحمد نقا المطيري لاعب النادي الكويتي للمعاقين لألعاب الجري وكرة السلة، وفيصل سرور لاعب دفع الجلة بنادي الكويت للمعاقين، لتحقيقهما نتائج مشرفة خلال مشاركتهما في بطولة طوكيو (البارالمبية 2020) وتقديرا لإنجازهما الوطني الاستثنائي في ظل ظروف الإعاقة وظروف انتشار جائحة كورونا.



وقالت الشركة في بيان صحافي، إن هذا التكريم جاء بمناسبة تحقيق البطل الرياضي أحمد نقا المطيري (الميدالية الفضية) والبطل الرياضي فيصل سرور الذي احرز(الميدالية البرونزية)، منوهة بأن هذا الإنجاز الرياضي للبطلين في بطولات عالمية للمعاقين يستحق الثناء والتكريم.



وأوضحت أن تكريم البطلين جاء في إطار المبادرات العديدة والمتنوعة التي قامت وتقوم بها ضمن سياق مبادراتها الوطنية ومسؤوليتها اتجاه وطنها ومجتمعها، وتشجيعا للكوادر الوطنية التي تحقق إنجازات خارجية وترفع اسم الكويت في المحافل الرياضية الدولية، مؤكدة أن الرياضيين من أبناء الكويت دائما يبذلون جهودا كبيرة في المحافل الرياضية الدولية ويحصلون على ميداليات مختلفة يرفعون بسببها راية الكويت، وأن هذا الإنجاز يثبت حب أبناء الكويت وإخلاصهم واستعدادهم للسعي وبذل الجهد من أجل رفعة بلدهم ورفع رايتها خفاقة في شتى الميادين الرياضية، واعتبرت أنه فخر للكويت والكويتيين هذا الفوز، رغم الصعوبات التي تواجه رياضة المعاقين في مثل هذه التحديات الخارجية.



وأشارت «الكويتية للاستثـمـــار» إلــــى أن الريـاضيين الكويتـيــين الذين فازوا في مسابقات دولية وحصلوا خلالها على جوائز وميداليات هم فخر لبلدهم الكويت وحققوا إنجازا للرياضة الكويتية، وهذا خير دليل على تفوق الرياضة الكويتية وقدرة الرياضيين على تحقيق الإنجازات.



وكــان اللاعــب أحمد المطيري حصل على الميدالية الذهبية في دورة الألعاب البرالمبية الصيفية أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، فيما تأهل اللاعب فيصل سرور لاعب دفع الجلة في بطولة دبي 2019 للمشاركة في دورة طوكيو 2020 وحقق الميدالية البرونزية.