يعقوب العوضي



تشهد صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم مواجهة من العيار الثقيل في 5.30 مساء تجمع بين كاظمة (نقطتين) مع برقان (نفس الرصيد) في نهاية منافسات الجولة الثانية من الدوري الممتاز لكرة اليد، فيما يلتقي الكويت (نقطتين) مع الفحيحيل (دون نقاط) في 7.30 على نفس الصالة.



هذا، ويحمل «البرتقالي»، الذي يقوده المدرب المصري مروان رجب، في رصيده نقطتين يؤهلانه للمنافسة على صدارة الترتيب العام حيث استهل مشواره بفوز على القرين 24-30، حيث نجح مدربه في الاستقرار فنيا منذ الموسم الماضي ويتطلع إلى اعتلاء منصات التتويج في البطولة، كما أن الجهاز الفني رسم خارطة طريق الناجح وسيسعى منذ انطلاق الصافرة الى ترجمتها على أرض الواقع ولن تكون المهمة سهلة، وفي المقابل لم يكن برقان موفقا أمام الكويت حيث عانى فريق المدرب سعيد حجازي من حامل اللقب وخسر 34-27 ويأمل اليوم تعويض الخسارة واستعادة التوازن رغم صعوبة المهمة، إذ أعد العدة واستدرك الأخطاء التي وقع فيها لاعبو الفريق في المباراة السابقة.



وضمن منافسات دوري الدرجة الأولى، وعلى صالة الشهيد فهد الأحمدبمقر الاتحاد في الدعية تقام مباراتان تجمع الأولى بين الجهراء (دون نقاط) وخيطان (نقطتين) في الـ 5.30 مساء، فيما يتواجه الشباب (بلا نقاط) مع الساحل (بلا نقاط) في الـ7.30.