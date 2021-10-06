مبارك الخالدي



يلتقي منتخبنا الأولمبي مع نظيره الأردني اليوم في ثاني مبارياته ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى لبطولة غرب آسيا تحت 23 عاما المقامة حاليا في مدينة الدمام.



وكان الأزرق الأولمبي قد تعادل في ظهوره الأول بالبطولة مع منتخب اليمن «المتواضع» 1-1، بينما حقق منتخب عمان فوزا ثمينا على منتخب الأردن بهدف دون رد.



مواجهه خاصة



تحظى مباراة «الأولمبي» اليوم أمام الأردن بأهمية خاصة، إذ يسعى الأزرق الى تحقيق الفوز إذا ما أراد الوصول إلى الدور الثاني من البطولة وهو نفس الهدف الذي يسعى إليه الأردن الذي تلقى خسارته الأولى أمام عمان وهذا ما يضيف إلى اللقاء بعدا من الإثارة والندية.



ويتوجب على الجهاز بقيادة الإسباني كارلوس غونزاليس تصحيح أخطاء ظهوره الأول أمام اليمن، فالأزرق ظهر بشكل باهت ولم يستثمر حالة الضعف البدني للفريق المقابل، فالبداية كانت جيدة للمنتخب، إذ نجح المهاجم يوسف الرشيدي في الحصول على ركلة جزاء لكنه سددها بعيدا عن المرمي (7)، كما أرسل المدافع المتقدم خالد صباح رأسية علت العارضة (30)، وفي الدقيقة (40) أحسن عيد الرشيدي استغلال تمريره رائعة من يوسف الرشيدي داخل منطقة الجزاء ليسكن الكرة الشباك والمرمى خاليا من حارسه مسجلا هدف اللقاء الأول.



وفي الشوط الثاني تحسن أداء المنتخب اليمنى مع مشاركه الثلاثي المحترف وشكل ضغطا على منتخبنا الذي تراجع إلى الخلف لأغلاق المساحات، وكاد ناصر الغواشي أن يدرك مرمي الأزرق مبكرا لكن كرته مرت جوار القائم الأيمن للحارس خالد العجاجي (46)، فيما نجح البديل عمر الضاحي من إدراك هدف التعادل من تسديدة رائعة من خارج المنطقة سكنت في المقص العلوي الأيمن للحارس العجاجي (51)، لينشط بعدها الأزرق في محاولة للتسجيل من جديد لكن محاولاته لم تكتمل، فيما أهدر المهاجم اليمني عبدالمجيد ضبارة انفرادا صريحا (80)، فيما أرسل بندر السلامة كرة عرضية على رأس البديل طلال القيسي لكنها ارتدت من القائم الأيمن للحارس اليمني علي عباس (88) لتنتهي المباراة بتعادل بطعم الخسارة للأزرق.



إصابة الحكم الخنفوش



وشهدت المباراة حادثة نادرة بخروج حكم اللقاء السعودي شكري الخنفوش بعد أن تعرض لإصابة قوية غير مقصودة من أحد لاعبي اليمن ليترك الملعب (70)، ليدخل الحكم الرابع محمود عيسى عوضا له لاستكمال ما تبقى من المباراة.