أشاد رئيس الاتحاد الآسيوي للرماية ورئيس شرف الاتحاد الكويتي للعبة الشيخ سلمان الحمود بإنجار منتخب الكويت للرماية في دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020) الأخيرة والمتمثل بفوز الرامي عبدالله الطرقي بالميدالية البرونزية ضمن مسابقة رماية (سكيت).



وقال الحمود في تصريح صحافي عقب تكريم الاتحاد للرماة المشاركين في الأولمبياد بمجمع الشيخ صباح الأحمد الأولمبي للرماية امس الأول ان تواصل انتصارات الرماية الكويتية في أهم الملتقيات الدولية هو نتاج تميز رماة الكويت إضافة إلى العمل الإداري والفني الجيد للاتحاد.



وثمن دعم القيادة السياسية للشباب الرياضي ورعايتها لهم، مثنيا على جهود وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري والمدير العام للهيئة العامة للرياضة حمود فليطح وجميع مسؤولي الهيئة بتوفير جميع الإمكانيات للرماية الكويتية.



من جانبه، قال رئيس الاتحادين العربي والكويتي للرماية دعيج العتيبي ان مبادرة الحمود بتكريم الرماة ليست غريبة كونه من مؤسسي اللعبة بالبلاد إذ نجح خلال عمله بالارتقاء باللعبة ما أثمر تحقيق العديد من الإنجازات على كل الأصعدة الإقليمية والقارية والدولية والأولمبية، مؤكدا أن الطموح في تحقيق الإنجازات سيستمر من خلال مواصلة العمل فنيا وإداريا، موضحا أن الرماة الـ4 الذين شاركوا في طوكيو قدموا أداء جيدا في مهمتهم بدليل إحرازهم أرقاما عالية رغم بعض الصعوبات التي واجهت الفريق والمتمثلة بوفاة مدرب المنتخب بيتر مالك دانييلسيوني.