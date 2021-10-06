عقد مدير عام الهيئة العامة للرياضة حمود فليطح اجتماعا بمقر الهيئة مع رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ أحمد اليوسف اجتماعا صباح أمس تم خلاله مناقشة عودة الجماهير الرياضية للملاعب خاصة كرة القدم.



وفي هذا الصدد أكد اليوسف أنه تم الاتفاق على الالتزام بتطبيق قرار مجلس الوزراء بعودة الجماهير إلى الملاعب الرياضية اعتبارا من الموسم الرياضي 2021-2022 والتنسيق مع كل الجهات ذات الصلة لتنفيذ القرار مع التقيد بالشروط التي تتضمن السماح بدخول المحصنين للملعب بالنسبة التي حددتها السلطات من سعة الملاعب تبعا لما تقرره اللجنة العليا لكورونا حسب الوضع الصحي في البلاد والالتزام بالاشتراطات الصحية المعمول بها لدى وزارة الصحة خلال المباريات والتدريبات.



الاجتماع الذي حضره كل من نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة أسد تقي ونائب المدير العام لقطاع الإنشاءات والصيانة والمرافق الشيخ م.حمود مبارك الحمود ونائب المدير العام لشؤون الرياضة التنافسية د.صقر الملا ومدير مكتب وزير الإعلام والثقافة ووزارة الدولة لشؤون الشباب محمد سعيد المطيري، أكد أنه سيتم وضع خطة صارمة لتطبيق قرار مجلس الوزراء في كل المنافسات الرياضية خلال الفترة المقبلة، آملين تجاوز هذه المرحلة بنجاح وعودة الأوضاع والظروف الصحية إلى حالتها الطبيعية بما يسمح بعودة الجماهير الرياضية للملاعب بكامل السعة الإجمالية أسوة بعودة الجماهير ببعض الدول خاصة الدول الخليجية والأوروبية لما يمثله ذلك من أهمية خاصة في إذكاء روح المنافسة بين اللاعبين وتحفيزهم لبذل أقصى جهد ممكن وخلق التنافس الذي يسهم في انجاح المسابقات وتطوير المستوى الرياضي.