يعقوب العوضي



فاز العربي على برقان بنتيجة 25 -24 في المباراة التي دارت بينهما مساء أول من أمس على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم ضمن منافسات الدوري الممتاز لكرة اليد، ليرفع «الأخضر» رصيده إلى 4 نقاط بينما بقي القرين دون رصيد، وفي مباراة أخرى فاز السالمية على الفحيحيل بنتيجة 31-28 ورفع رصيده إلى 6 نقاط فيما بقي الفحيحيل دون نقاط.



وفي السياق ذاته، وضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري الدرجة الأولى فاز الجهراء على الشباب بنتيجة 32-31 وربح أول نقطتين برصيده متساويا مع الشباب بنفس الرصيد، وفي لقاء آخر فاز اليرموك على النصر بنتيجة 27-26 ليتصدر الترتيب العام برصيد 6 نقاط فيما يبقى «العنابي» على رصيده السابق بنقطتين.



إلى ذلك، أجرى لاعب القرين ميثم دشتي عملية جراحية لإصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة صباح أمس وتكللت بالنجاح، حيث كشفت الفحوصات الطبية عن حاجته للدخول في عملية العلاج الطبيعي التأهيلي لفترة لا تقل عن 3 اشهر، وأشاد دشتي بكل من سانده أثناء فترة الإصابة والعلاج، كما شكر إدارة القرين على جهودها ومتابعتها الحثيثة لحالته.