مبارك الخالدي



استعرض المدير العام للهيئة العامة للرياضة حمود فليطح الأوضاع الرياضية السائدة في البلاد، متحدثا في مجموعة من النقاط التفصيلية، مؤكدا أن رياضتنا بشكل عام ليست سيئة، فعلى مستوى الكثير من الألعاب حققنا وما زال العديد من الإنجازات سواء في كرة السلة أو اليد أو الالعاب الفردية كالرماية والرياضات البحرية وألعاب القوى وغيرها.



وبين فليطح الذي حل ضيفا على برنامج «على السيف» بقناة atv امس الأول أن نتائج كرة القدم ألقت بظلها السلبية على المناخ الرياضي في الكويت، مؤكدا:«كرة القدم هي الواجهة ونحن قدمنا كل الدعم لاتحاد الكرة الحالي لكننا خرجنا من تصفيات كأس العالم وكأس العرب والتصفيات الآسيوية، وقد عبرنا عن امتعاضنا إذ طالبنا الجمعية العمومية القيام بدورها وتحريك المياه الراكدة كما هو الحال في جميع دول العالم حال الفشل في أن تتم محاسبة المقصرين، وبالفعل قامت الجمعية العمومية بدورها، وستكون هناك انتخابات جديدة قريبا عقب اعتماد تعديلات النظام الأساسي للاتحاد».



وأضاف: «نشعر بألم وحسرة في الشارع الرياضي الذي لايزال مرتبطا بعناصر الجيل الذهبي وكان من المفترض أن يكون لدينا اكثر من جيل ذهبي، ولكن المشكلة الأكبر تقع على الاتحاد الذي يجب عليه أن يكون أقوى من الأندية إذ من غير المنطقي أن تحتكر 4 أو 5 أندية اللاعبين ما أدى إلى لجوء بعض اللاعبين إلى الهروب من خلال طلب بطاقاتهم الدولية عبر الطرق القانونية للانتقال من ناد إلى آخر، وعلى الاتحاد أن يغير من لوائحه الخاصة بعدد اللاعبين والمحترفين على أن تكون لكل فريق قائمة من 24 لاعبا و5 محترفين واثنين بنظام الإعارة المحلية مع ترك المجال لباقي اللاعبين في الانتقال بين الأندية لزيادة التنافس والحفاظ على اللاعب الجيد»، لافتا إلى تألق شبيب الخالدي وعبدالمحسن التركماني عقب انتقالهما من نادييهما وصولا إلى تمثيل المنتخب.



وحول استراتيجية الهيئة الجديدة، قال فليطح:«الاستراتيجية جاءت بطلب من وزير الإعلام ووزير الثقافة والدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري للفترة 2022 حتى 2028»، متمنيا أن يتم إقرارها من مجلس الوزراء وتوفير الدعم المالي لها لترى النور بأسرع وقت.



وأشار فليطح إلى عدد من مشاريع الهيئة لتطوير المنشآت الرياضية، موضحا: «هناك ستاد الشيخ جابر المبارك في نادي الصليبخات وهو قيد الإنشاء وتم تصميمه وإنشاؤه على الطابع الانجليزي، كما سيتم افتتاح الصالة المتعددة الأغراض بنادي القادسية قريبا وأيضا صالة نادي كاظمة وهناك منشأتان في الجهراء ونادي الشباب وتطوير ستاد محمد الحمد وستاد صباح السالم وأيضا مشروع نادي الفحيحيل الذي يتم تأسيسه من جديد بحلة كاملة»، مشيرا إلى وجود مشاكل مالية تواجه الهيئة في هذا الطريق، ومن ابرزها طلب تخفيض ميزانية الهيئة بمقدار 30%.



ولفت فليطح إلى قرار منع الجماهير الرياضية من الدخول، قائلا إن القرار جاء بعد ملاحظات من لجنة الطوارئ الطبية، ومتمنيا أن تشهد المباراة النهائية لبطولة كأس سمو الأمير حضورا جماهيريا وفق الاشتراطات الصحية.