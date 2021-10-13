تستـعــد الكويـــت لاستضافة بطولة ريد بل نيمار جونيورز فايف التي تعود إلى البلاد حاملة معها الإثارة التي توزعها في جميع أنحاء العالم خلال العام 2021.

وبعد محطات في أكثر من 30 دولة مشاركة في بطولة هذا العام، مثل المملكة المتحدة والإمارات، تصل السلسلة إلى جولة الكويت التي تنظم التصفيات الخاصة بها على مدى 6 أيام، وتحديدا في 18 و19 و25 و26 أكتوبر، قبل أن يشهد 4 نوفمبر المباراة النهائية.

وبطولة ريد بل نيمار جونيورز فايف، هي بطولة كرة قدم خماسية عابرة للقارات، بحيث تقيم كل دولة تصفياتها ومباراتها النهائية، على أن يتأهل الفائزون إلى نهائي بطولة ريد بل نيمار جونيور العالمية الذي تستضيفه للمرة الأولى على الإطلاق دولة خليجية وهي قطر.



الجدير ذكره أن قواعد اللعبة لم تتغير عن الأعوام السابقة، وهي: المشاركة محصورة باللاعبين ابتداء من سن 16 سنة فما فوق خلال إقامة البطولة، كما يتألف كل فريق من 7 لاعبين، على أن يتواجد 5 منهم في الملعب كأساسيين واثنان كاحتياط، ولا وجود لحارس مرمى، ودخول منطقة الجزاء يؤدي إلى احتساب ركلة جزاء للفريق الخصم، ومع تسجيل كل هدف يتم إقصاء أحد لاعبي الفريق الآخر، كما تمتد المباراة 10 دقائق أو حتى نفاد اللاعبين من أحد الفريقين، علما ان المباراة التي تنتهي بالتعادل تؤدي إلى ما يسمى بـ«معركة 1 ضد 1».

وغالبا ما تشهد نسخة الكويت تنافسا شرسا، لذا سارعت فرق عدة على تسجيل اشتراكها في بطولة ريد بل نيمار جونيورز فايف، ومازال الباب مفتوحا أمام الجميع حتى 25 أكتوبر.