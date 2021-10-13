هادي العنزي



غادر وفد منتخبنا الوطني لكرة الطاولة لذوي الإعاقة مساء أمس للمشاركة في بطولة «كوستا برافا» الدولية المفتوحة لكرة الطاولة، التي تنطلق منافساتها خلال الفترة من 14 إلى 16 أكتوبر الجاري في مدينة برشلونة بمقاطعة كتالونيا الإسبانية.

ويرأس وفد منتخبنا الوطني لكرة الطاولة رئيس مجلس إدارة نادي الإرادة للمعاقين دعيج الهاجري، وتركي الشمري وفواز الهاجري إداريين، والمدرب أحمد فاروق، واللاعبون يعقوب الخليفة، ومحمد الرشيدي، وفهد العتيبي.



وذكر الهاجري أن المشاركة في البطولة تعد الأولى لمنتخب الكويت لكرة الطاولة بعد توقف لأكثر من عامين بسبب جائحة كورونا، مضيفا:«نسعى لمشاركة تمكننا من الحصول على مراكز متقدمة في البطولة الدولية المفتوحة، وقد قام الجهاز الفني خلال الفترة الماضية بإعداد اللاعبين بأفضل طريقة ممكنة، لأجل المنافسة على المراكز الأولى في البطولة، رغم المنافسة الصعبة نظير مشاركة العديد من الدول المتقدمة بكرة الطاولة»، مشيدا بالدعم الكبير من قبل الهيئة العامة للرياضة بقيادة المدير العام حمود فليطح، ونائبه لشؤون الرياضة التنافسية د.صقر الملا، واللجنة البارالمبية الكويتية، وحرصهما على دعم رياضات ذوي الإعاقة، وبذل كافة السبل التي من شأنها أن تسهم بتطوير قدراتهم الفنية، ورفع علم الكويت في المناسبات الرياضية الدولية.