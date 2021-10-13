وضعت قرعة دوري الوزرات والهيئات المؤسسات الحكومية للموسم 2021-2022 للقدم وزارة الأوقاف بطل النسخة الماضية في المجموعة الأولى مع كل من الكهرباء والماء، الجمارك، جامعة الكويت، الصحة، الإعلام والداخلية، بينما ضمت المجموعة الثانية كلا من: الحرس الوطني، قوة الإطفاء العامة، الهيئة العامة للصناعة، وزارة التربية، مجلس الوزراء، الهيئة العامة للرياضة، وزارة الدفاع ووزارة التجارة والصناعة.



وأسفرت قرعة دوري الصالات المغلقة بمشاركة 12 فريقا تم تقسيمها إلى مجموعتين، عن وقوع وزارة الكهرباء والماء حامل اللقب في المجموعة الأولى مع وزارة المالية، وزارة الصحة، النادي الكويتي الرياضي للصم، جهاز تقيم الأداء الحكومي وقوة الإطفاء العام، بينما جاء فريق وزارة الداخلية وصيف النسخة الماضية في المجموعة الثانية مع الأوقاف، الحرس الوطني، الهيئة العامة للتعليم التطبيقي، وزارة الدفاع ووزارة التربية.



هذا، وحضر القرعة التي اجريت في مقر الهيئة العامة للرياضة مندوبو الفرق المشاركة في النسخة الجديدة وتحت إشراف اللجنة الفنية لكرة القدم برئاسة علي مروي نائب مدير عام الهيئة لقطاع المالية والإدارية وعلى خليل نائب رئيس اللجنة ومساعد مناور مقرر اللجنة وفاضل بوفتين رئيس لجنة حكام دوري الوزارات، وحامد الهزيم عضو اللجنة العليا لدوري الوزارات، الذي أكد ضرورة الالتزام بكل الاشتراطات الصحية التي تساهم في توفير بيئة صحية آمنة لجميع اللاعبين من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالسلطات الصحية وبناء على تعليمات مجلس الوزراء.



وأضاف الهزيم: «استمعنا خلال إجراءات القرعة إلى ملاحظات واستفسارات ومقترحات مندوبي الفرق المشاركة لتوفير المزيد من الإيجابيات لإنجاح النسخة الجديدة والتي نتطلع خلالها إلى ارتفاع المستوى الفني والبدني لجميع المشاركين، كما تم استعراض الشروط والقواعد الخاصة للبطولة بعد إجراء تعديلات على بعض بنودها لخلق مزيد من الأجواء الرياضية بين اللاعبين».