مبارك الخالدي



في تطور مفاجئ لخطط اتحاد كرة القدم في استضافة منافسات المجموعة الرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 سنة والتي كان مقررا لها خلال الفترة من 23 الجاري وحتى 31 منه والتي تضم الى جانب منتخبنا الأولمبي منتخبات السعودية وبنغلاديش وأوزبكستان، وجه اتحاد الكرة اعتذارا رسميا امس إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بعدم إمكانية استضافة التصفيات بسبب عدم تلقي أفراد بعثة المنتخب البنغلاديشي اللقاح المضاد لكورونا ما يعد مخالفة للأنظمة المعمول بها في البلاد وفق البروتوكول الصحي للجنة الطوارئ الطبية.



وكانت الأمانة العامة لاتحاد الكرة وبحسب الإجراءات الروتينية في مخاطبة الاتحادات المعنية بالمشاركة، قد علمت من الاتحاد البنغالي أن أفراد البعثة لم يقوموا بعملية التطعيم ضد اللقاح، وإثر ذلك بذلت محاولات لإيجاد حل تجاه ذلك الحظر إلا أن اتحاد الكرة فشل في التوصل لحل، وعليه فقد فضل أخطار الاتحاد الآسيوي لاتخاذ القرار الخاص بنقل تلك الاستضافة إلى قطر أو الإمارات.



استعدادات «الأولمبي»



إلى ذلك، يواصل منتخبنا الأولمبي تحضيراته في معسكرة الحالي في الدوحة بمعنويات عالية بعد أن تمكن الجهازان الفني والإداري من إخراج اللاعبين من الحالة المعنوية التي كانوا عليها بعد الخروج من بطولة غرب آسيا بنتائج هزيلة واحتلاله المركز الرابع في مجموعته من تعادلين وخسارة.



وتتواصل تدريبات الأزرق الأولمبي بصفوف كاملة بعد دخول عيد الرشيدي التدريبات إثر الإصابة الطفيفة التي عانى منها.



ومن المقرر أن يلتقي منتخبنا مع نظيره القطري في مباراتين وديتين يومي 15 و18 الجاري وذلك قبل انطلاق التصفيات.