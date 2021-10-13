عقدت لجنة المرأة في النادي الكويتي للرياضات الإلكترونية مساء أول من أمس اجتماعها الأول استعدادا لانطلاق أول بطولة نسائية للألعاب الإلكترونية يتم تنظيمها تحت إشراف اللجنة في لعبة Fortnite، والتي ستقام في 25 أكتوبر الجاري.



وفي هذا الصدد، قال رئيس مجلس إدارة النادي الكويتي للرياضات الإلكترونية عبدالله العلي إن «لجنة المرأة» تسعى جاهدة إلى تحقيق بداية قوية من خلال تنظيم البطولة بالشكل والمستوى المطلوب، بهدف جذب أكبر عدد من المشاركات في البطولات الرسمية التي يتم تنظيمها تحت إشراف النادي، مبينا أن باب التسجيل في البطولة سيكون اعتبار من 12 حتى 24 أكتوبر الجاري.



وأشار العلي إلى أن اللجنة تطمح لأن يصل عدد المشاركات في البطولة إلى 40 مشاركة وهذا عدد جيد في أولى فعاليات رسمية لجنة المرأة على الصعيد المحلي، كاشفا عن انه ستتم الاستعانة بالعنصر النسائي في تنظيم البطولة، كما أن هناك جوائز مالية قدرها 1500 دولار سيتم تقسيمها على الثلاثة الأوائل في البطولة.



من جهتها، قالت رئيس لجنة المرأة فاطمة البدر إن هذه البطولة تهدف إلى تعزيز الاهتمام بالأنشطة الاجتماعية الإيجابية للمرأة والتي تدور حول المسابقات والتحفيز العقلي والتواصل الاجتماعي التفاعلي، فضلا عن تشجيع العنصر النسائي على المشاركة في البطولات الرياضية والألعاب الإلكترونية.