قال رئيس الاتحاد الكويتي لألعاب القوى سيار العنزي إن الموسم الرياضي المحلي لــلاتـــحـــــاد (2021 /2022) سينطلق في نوفمبر المقبل ويتضمن عددا من البطولات للرجال والنساء بمختلف الفئات السنية ومشاركة جميع الأندية المحلية المنضوية في الاتحاد.



وأضاف العنزي لـ«كونا» أن الاتحاد سيدشن بطولاته بإقامة البطولة العامة لسباق الطريق للرجال للعمومي والشباب والناشئين والأشبال في 12 و13 نوفمبر المقبل بالطرق المحاذية لاستاد جابر الدولي على أن تقام نفس المسابقة لفئة السيدات وبنفس المكان في 20 الشهر ذاته.



وبين أن الاتحاد سينظم بعد ذلك عددا من البطولات العامة وكـــأس الاتحــاد والتنشيطـيــة لمنافسات المضمار والميدان في مضمار كيفان التابع للاتحاد على أن يختتم الموسم في مايو المقبل بإقامة بطولة الكأس، مؤكدا أن لجان الاتحاد تعمل بكل جهدها لإنهاء الترتيبات لنجاح تنظيم هذه الأحداث الرياضية، وأوضح أن هذا الموسم يعتبر انطلاقة حقيقية للبطولات النسائية لألعاب القوى الكويتية إذ سينظم الاتحاد 3 بطولات خاصة بالنساء للمرة الأولى بتاريخه وسيتم اعتماد الأرقام المسجلة للاعبات بالاتحاد الدولي للعبة لتشجيع الفتاة الكويتية على ممارسة هذه اللعبة الملقبة بـ(أم الألعاب) واختيار المميزات منهن لتمثيل المنتخب الكويتي في البطولات الخارجية.



وأفاد بأن الاتحاد بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة يعمل على تجهيز مضمار كيفان لاستقبال المنافسات بعد أن قامت الهيئة بإجراء صيانة جذرية له بأحدث المواصفات العالمية مثمنا جهود الهيئة في هذا الصدد.



وعن المشاركات الخارجية المرتقبة للمنتخبات الكويتية في البطولات الخارجية، أشار إلى أن أزرق الناشئين سيشارك في البطولة العربية المقررة في تونس نوفمبر المقبل، مبينا أن الاتحاد أقام في وقت سابق معسكرا للفريق في تركيا لمدة شهر استعدادا لهذا الاستحقاق.



ولفت إلى أن منتخب الكويت للعمومي يستعد بدوره لخوض منافسات دورة الألعاب الخليجية التي تستضيفها البلاد في يناير المقبل، كما سيشارك المنتخب في البطولة الآسيوية داخل الصالات المزمع إقامتها في كازاخستان في فبراير المقبل.