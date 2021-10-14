يعقوب العوضي



تصدر الكويت الترتيب العام للدوري الممتاز لكرة اليد مؤقتا بعد فوزه على كاظمة بنتيجة 34-30 في المباراة التي دارت بينهما مساء أول من امس على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم ضمن إطار الجولة الثالثة من البطولة، ليرفع حامل اللقب رصيده إلى 6 نقاط فيما بقي كاظمة على رصيده السابق 4 نقاط.



وفي مباراة أخرى، حصد برقان أول نقطتين له بعد فوزه المهم على القادسية بنتيجة 24-21 ليبقى «الأصفر» على رصيده السابق نقطتين.



وضمن منافسات دوري الدرجة الأولي، ربح التضامن أول نقطتين له بعد فوزه على الساحل بنتيجة 24-18 فيما بقى رصيد الخاسر خالي الوفاض، وذلك في المباراة التي جمعتهما على صالة الشهيد فهد الأحمد بمقر اتحاد اليد في الدعية.



وفي مباراة أخرى، فاز الصليبخات على خيطان بنتيجة 35-31 ليقفز إلى صدارة الترتيب العام برصيد 6 نقاط، فيما يبقى الخاسر على رصيده السابق 4 نقاط وذلك في ختام منافسات الجولة الثالثة.