وصل أمس مدرب المنتخب الكويتي للريشة الطائـــرة الإندونيسي برباويزا، تمهيدا لتسلم قيادة المنتخب والإعداد لبرنامــج المشاركـــات في البطولات الدولية والخليجية والآسيوية، اذ جاء دخول برباويزا ضمن قائمة المدربين الأجانب الذين حصلت الهيئة العامة للرياضة على استثناء من مجلس الوزراء بدخولهم البلاد.



وفي هذا الصدد، أكد أمين السر العام للنادي الكويتي للريشة الطائرة محمد عبدالهادي أن المدرب سيخضع للحجر المؤسسي مدة 14 يوما، ثم يدخل التدريبات مع النادي. وكان في استقبال المدرب أمين السر العام للنادي محمد عبدالهادي وإداري الفريق سيد حمزة المزيدي.