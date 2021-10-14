غادر البلاد متوجها إلى البحرين، أمين السر العام في النادي البحري الرياضي الكويتي خالد محمد الفودري، للمشاركة في الاجتماع الثامن عشر للجنة التنظيمية للشراع والتجديف بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبناء على الدعوة التي وجهها أمين عام اللجنة التنظيمية نعمان راشد الحسن لحضور الاجتماع الذي سيعقد في الفترة من 14 إلى 15 الجاري.



وسوف يتم في الاجتماع مناقشة البرنامج العام للبطولات التي ستنظمها اللجنة، وتواريخها والدول المستضيفة، إلى جانب ما يستجد من أعمال، فيما أشار الفودري إلى أن هذا الاجتماع يأتي بعد توقف دام لسنتين تقريبا بسبب تداعيات الكورونا، وإن عجلة البطولات الخليجية ستعود من جديد في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه اللجنة ولتعويض فترة التوقف، مضيفا أنه سيتقدم ببعض المقترحات الجديدة التي من شأنها أن تسهم في الارتقاء بمسيرة رياضة الشراع والتجديف الخليجية، وتعزز الفرص للاعبي ولاعبات الشراع والتجديف في دول مجلس التعاون للمزيد من المشاركات والاحتكاك، خاصة في المونديال والأولمبياد والبطولات الدولية، إلى جانب مقترح في شأن تعزيز مجالات التواصل الإلكتروني للتعرف على أنشطة اللجنة ودورها.