يحيى حميدان - هادي العنزي



واصل السالمية نتائجه الجيدة في بطولة كأس الاتحاد وذلك بعد الفوز على الجهراء 2-1 في المباراة التي جمعتهما مساء أول من امس على ملعب ناصر العصيمي ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية من المسابقة، حيث سجل هدفي «السماوي» نايف زويد واليكس ليما وللجهراء يوسف الرشيدي، وبهذا الفوز رفع «السماوي» رصيده إلى 6 نقاط وبقي رصيد الجهراء خاليا من النقاط.



ولحساب المجموعة الثالثة حقق خيطان فوزا مستحقا على اليرموك 3-2، اذ سجل أهداف خيطان ويلبر واحمد عادل ومحمد عبيد فيما سجل لليرموك مكان وكارلوس، وبهذا الفوز اصبح رصيد خيطان 3 نقاط وبقي رصيد الخاسر خاليا من النقاط.



تعادل مخيب



وعلى ستاد نادي الشباب انتهى اللقاء الذي جمع فريقا التضامن والفحيحيل بالتعادل السلبي ليصبح رصيد التضامن 4 نقاط فيما وضع الفحيحيل نقطته الأولى في رصيده، الذي بسط سيطرته على مدار شوطي المباراة، اذ كان بمقدور المهاجم الايفواري سيدريك هنري افتتاح النتيجة بالشوط الاول لمصلحة الفحيحيل لكنه فقد توازنه لتضيع فرصة ذهبية، ثم عاد بعدها البرازيلي لويز فرنانديز مكررا المحاولة، لكن العارضة وقفت أمامه حائلا دون افتتاح النتيجة، وفي الشوط الثاني واصل «الاشاوش» أفضليته لكن غابت الفاعلية الهجومية، بالإضافة الى إجادة حارس اليرموك سعود الجناعي، وسوء الحظ الذي لازم سيدريك هنري وزملاءه في المقدمة.



إلى ذلك، أكد مدافع منتخب سورية والفحيحيل عبدالله الشامي أن فريقه كان يطمح للفوز ونقاط المباراة كاملة، لكن ظروف الفريق حالت دون الخروج فائزين، مضيفا: «عانينا من ظروف صعبة، حيث وصلنا متأخرين من تركيا، ولم نحصل على الراحة الكافية»، مشيدا بفكرة إقامة بطولة كأس الاتحاد لكونها تسهم في رفع جاهزية جميع الأندية قبل انطلاق بطولة الدوري بوقت كاف.