بقلم : الشيخ أحمد الجابر العبدالله



تشرفت الرياضة الكويتية عامة والاتحاد الكويتي للتنس بشكل خاص بحدث فريد من نوعه وغير مسبوق بعدما استضاف مجمع الشيخ جابر العبدالله الجابر الصباح الدولي للتنس الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء برئاسة سمو الشيخ صباح الخالد، وهو ما يعد فخرا واعتزازا للرياضة الكويتية عامة واتحاد التنس بشكل خاص بعدما نال ثقة القيادة السياسية.



ولعل ما يميز هذا الاجتماع دون غيره وبعيدا عما تمت مناقشته من البنود الموضوعة على جدول الأعمال، هو تواجد الحكومة الموقرة بكامل هيئتها داخل إحدى المنشآت الرياضية التي تضاهي وتنافس منشآت عالمية وتؤكد بما لا يدع مجالا للشك على النجاح الحقيقي للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في إدارة المشاريع الرياضية بما يخدم المصلحة العامة للدولة حيث تم الاطلاع على الكثير من التفاصيل داخل هذا الصرح الرياضي الذي يعد واحدا من منشآت رياضية عديدة تم تشييدها دعما للرياضة والرياضيين ومساهمة في الارتقاء والنهوض بالرياضة الكويتية.



وبقدر ما سعدنا بهذا التشريف إلا اننا أصبحنا أمام تكليف وتحد جديد يفرض علينا جميعا مواصلة العمل والعطاء وبذل مزيد من الجهد لتحقيق الهدف المنشود بالنهوض بالرياضة الكويتية والارتقاء بها وتحقيق بطولات تسجل باسم الكويت في المحافل القارية والعالمية.





