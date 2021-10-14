ناقش سفير الكويت بروما الشيخ عزام مبارك الصباح مع رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم غابرييلى غرافينا تبادل للقاءات الكروية الودية بين الأندية الإيطالية والكويتية ضمن التعاون الرياضي بين البلدين.



وقالت سفارة الكويت في بيان لها امس ان الشيخ عزام الصباح التقى بغرافينا في مقر الاتحاد الإيطالي سعيا لتعزيز للعلاقات الرياضية والشبابية بين البلدين، اذ ستقام مباريات ودية بين أندية البلدين تزامنا مع الأعياد الوطنية الكويتية.



وذكر البيان أن غرافينا أكد أهمية كرة القدم في توسيع التواصل بين الشعوب وترسيخ القيم الرياضية لاسيما بين الشباب، معتبرا أن تبادل تنظيم لقاءات كروية ودية بين الأندية الكويتية والإيطالية الرئيسية سواء في إيطاليا أو الكويت ستمثل فرصة كبيرة للرياضة وعشاقها في البلدين.



من ناحيته، قال السفير الصباح إن ما طرح من أفكار يعكس الرغبة والحرص المتبادل لتوثيق التعاون الرياضي خاصة في مجال كرة القدم بالاحتكاك بين الأندية ومع المدرسة الإيطالية المرموقة، منوها بالدور الفريد الذي تلعبه كرة القدم في توطيد روح المودة والتعارف بين الشعوب والثقافات المختلفة.