يحيى حميدان



أشاد رئيس جهاز الكرة بنادي خيطان محمد الملا بفوز فريقه على اليرموك 3-2 في «التنشيطية»، مشيرا إلى أن ما قدمه اللاعبون يستحق الشكر والإشادة، خاصة في ظل ابتعادهم عن المباريات منذ ما يقارب الشهر بعد الخروج من كأس سمو الأمير المرحل من الموسم الماضي.



وأضاف الملا لـ «الأنباء» أن المدرب هاني الصقر بدأ في الاعتماد على جميع العناصر المتاحة باستثناء غياب المدافع الفرنسي إسحاق كونيه للإصابة.



وحول ما يتردد عن انتقال مهاجم «الأحمر والأسود» فواز المبيلش إلى القادسية، أكد الملا أن غياب اللاعب بات مؤكدا عن الفريق بالموسم الجديد لورود معلومات عن توقيعه مع «الأصفر» وتمثيله ابتداء من يناير المقبل.



وبين الملا أن المبيلش من اللاعبين المميزين والمهمين في خيطان، حيث كنا نرغب في الجلوس معه لتقديم العرض المناسب له، إلا أنه كان يؤجل هذا الأمر لرغبته في التركيز مع المنتخبين الأولمبي والأول، وبعد ذلك فوجئنا بتوقيعه مع «الأصفر» حسبما يتردد حاليا.