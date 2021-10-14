مركبة تويوتا يارس للراليات تسجل الفوز الـ 25 منذ مشاركتها الأولى في 2017



احتفل فريق «جازو للسباقات» المشارك في بطولة العالم للراليات مؤخرا بفوزه السادس في الموسم الحالي من البطولة التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات، وذلك خلال مشاركته في رالي فنلندا، حيث قدم إلفين إيفانز ومساعده سكوت مارتن أداء متميزا على متن مركبة تويوتا يارس للراليات التي تحمل الرقم 33.

ومع تبقي سباقين من البطولة لهذا العام أصبح التحدي على لقب بطولة السائقين محصورا ضمن فريق «جازو للسباقات» ما يعني أن الفوز بلقب بطولة السائقين للعام الثالث على التوالي بات مضمونا لأحد سائقي فريق «جازو للسباقات»، وذلك بالتزامن مع تقدم الفريق أكثر ليمنح تويوتا الفوز ببطولة المصنعين.



وفي رالي فنلندا الذي أقيم للمرة الأولى منذ أكثر من عامين، واجه الفريق منافسة شديدة على الطرق السريعة المكسوة بالحصى، حيث كان إيفانز أفضل سائق على مستوى الفريق بعد أن حل في المركز الثالث بشكل عام مع نهاية اليوم الأول من السباق على متن مركبة تويوتا يارس للراليات التي تحمل الرقم 33، وذلك بعد أن قدم أداء قويا رغم أنه كان المتسابق الثاني الذي يشارك خلال اليوم الأول.

وفي اليوم الثاني، فاز إيفانز بأربع جولات من أصل أربع، واستفاد من فارق زمني بلغ 9.1 ثوان في اليوم الثالث والأخير ليحقق الفوز بكل ثقة وجدارة مسجلا أسرع زمن في مرحلة «باور» الأخيرة ويحرز الحد الأقصى من النقاط وهو خمس نقاط إضافية.



وبذلك، تحافظ مركبة تويوتا يارس للراليات WRC، التي طورت في مدينة يوفاسكولا مقر الرالي، على سجلها الخالي من الخسارة على طرق مدينتها منذ مشاركتها الأولى في العام 2017.

كما أن انتصار هذه المركبة للمرة الخامسة والعشرين في بطولة العالم للراليات إجمالا، وتتويج تويوتا للمرة 200 في بطولة العالم للراليات، يجعلها المصنع الثالث الذي يحقق هذا الإنجاز. أما إيفانز، فقد استطاع تقليص الفارق لهذا الموسم مع متصدر البطولة أوجييه إلى 24 نقطة، مستفيدا من الفوز الثاني الذي حققه.

هذا، وقد عززت تويوتا بدورها صدارتها في بطولة المصنعين بـ 61 نقطة.



ومن المقرر أن تكون المحطة التالية لفريق جازو للسباقات GR في رالي إسبانيا الذي سيقام في مدينة سالو، جنوب برشلونة التي ستستضيف الجولة قبل الأخيرة من الموسم خلال الفترة 14 إلى 17 أكتوبر، اذ يعود رالي إسبانيا إلى أجندة البطولة بعد عام من التوقف، وسيقام هذه المرة على طرق إسفلتية سريعة وسلسة بعد أن كانت متنوعة خلال السنوات الماضية، ما يجعله تحديا نوعيا لفريق تويوتا.